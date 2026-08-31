Banco Popular es citado por Microsoft como una organización que lidera la “Frontier Transformation”

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano dio a conocer que fue resaltado en un reciente blog de Microsoft citando organizaciones a la vanguardia de la “Frontier Transformation”. El banco fue uno de quince clientes globales incluidos, destacando los resultados alcanzados con AURA, su ecosistema multiagente de inteligencia artificial para la gestión del riesgo operacional.

La cita resume la capacidad del Banco Popular para trascender la fase de experimentación con inteligencia artificial e integrar esta tecnología de manera estructural en un proceso crítico del negocio, con resultados medibles, gobernanza, supervisión humana y una visión de transformación institucional.

AURA funciona como un conjunto coordinado de sistemas de inteligencia artificial que analiza información, evalúa riesgos, valida controles y genera alertas de forma continua, mientras las decisiones finales permanecen siempre bajo la responsabilidad de especialistas del banco. De esta manera, la solución ayuda a mantener el control, la transparencia y la trazabilidad de las decisiones.

De la experimentación a la transformación

Esta mención explica cómo la inteligencia artificial puede evolucionar de pruebas o usos aislados hasta convertirse en una capacidad integrada en la operación y en la estrategia de las organizaciones.

Pone en valor, además, un modelo desarrollado principalmente por los propios equipos de gestión de riesgo del Popular que, a partir de su conocimiento del negocio y con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial y automatización, diseñaron, ajustaron y escalaron la solución desde dentro de la organización.

El banco eligió Microsoft Copilot Studio y Microsoft Power Platform por sus capacidades de orquestación de agentes, su integración con el entorno de datos existente y sus controles de gobernanza y trazabilidad.

“Esta mención de Microsoft confirma que la inteligencia artificial genera su mayor valor cuando se integra a la estrategia, fortalece el talento y transforma la manera de operar. Con AURA hemos convertido el conocimiento de nuestros equipos en una capacidad institucional que nos permite anticiparnos, tomar mejores decisiones y gestionar el riesgo con mayor precisión, trazabilidad y control”, expresó el señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular.

Inteligencia artificial responsable y con impacto

AURA ha permitido a la entidad bancaria multiplicar por siete la capacidad analítica de sus equipos, que ahora pueden concentrar mayores esfuerzos en el análisis y la toma de decisiones. La solución se apoya en la colaboración que ambas organizaciones mantienen para impulsar la transformación digital de los servicios financieros dominicanos.

El proyecto sustituye esquemas tradicionales de revisiones manuales y periódicas por un proceso continuo, auditable y gobernado, que brinda una visión más completa del entorno operativo. Su arquitectura combina capacidades avanzadas de inteligencia artificial con controles, trazabilidad y supervisión experta, en coherencia con los requerimientos regulatorios y de control interno de la industria financiera.

Entre otros resultados, AURA registra una cobertura integral del riesgo operacional, con un procesamiento continuo de aproximadamente 80,000 documentos a la semana y un 98% de precisión metodológica.

“Mediate el uso de Microsoft Copilot Studio y Microsoft Power Platform, el Banco Popular Dominicano construyó AURA, un ecosistema multiagente que integra la IA en un proceso crítico del negocio, con gobernanza y supervisión humana, permitiendo a sus especialistas dedicar más tiempo al análisis y a la toma de decisiones. Este es el tipo de transformación que la tecnología de Microsoft busca habilitar en el sector financiero”, comentó el señor Herbert Lewy, gerente general de Microsoft para Centroamérica y el Caribe.

Reconocimientos en Latam Digital 2026

Adicionalmente, el banco recientemente fue reconocido en los premios Latam Digital 2026, donde este ecosistema multiagente de IA recibió el primer lugar en Estrategia Digital Integral, el segundo lugar en Inteligencia Artificial en Servicios Financieros y el tercer lugar en Inteligencia Artificial Responsable y Ética, además de dos menciones de honor.

Con esta iniciativa, el Popular continúa ampliando el uso responsable de la inteligencia artificial y demuestra que la innovación alcanza su mayor impacto cuando combina tecnología, conocimiento del negocio, gobernanza y supervisión humana para generar valor sostenible para clientes, colaboradores y la sociedad.

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