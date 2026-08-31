Coca-Cola lanza “El Mundo Puede Esperar”, campaña global que celebra el valor de los momentos de comidas compartidas

[Agosto 2026] –– La Compañía Coca-Cola ha revelado “El Mundo Puede Esperar”, una nueva campaña global diseñada para celebrar la importancia de dedicar tiempo para las comidas compartidas y momentos significativos con las personas más importantes, reconociendo que, en el mundo acelerado actual, vivimos equilibrando constantemente nuestras responsabilidades. La campaña, que se lanza a nivel mundial el 3 de agosto, invita a las personas a dejar de lado las distracciones cotidianas y a reconectar alrededor de la mesa, donde la comida y Coca-Cola unen a la gente.

En toda América Latina, donde compartir comidas es una tradición cultural profundamente arraigada, la campaña refuerza el papel histórico de Coca-Cola de reunir a las personas y crear oportunidades para una conexión auténtica. Inspirada por la realidad de que hoy en día las personas deben equilibrar constantemente responsabilidades, notificaciones y agendas apretadas, la campaña celebra la importancia de dedicar tiempo intencionalmente a los momentos que realmente importan. Ya sea compartiendo una comida en familia, poniéndose al día con amigos o reuniéndose alrededor de una mesa tras un día difícil, Coca-Cola celebra esas ocasiones cotidianas que acercan a las personas.

La campaña celebra el valor de sacar tiempo para compartir comidas y nos recuerda que algunas de las conversaciones y recuerdos más significativos de nuestras vidas surgieron alrededor de una mesa. A través de estos momentos cotidianos, Coca-Cola sigue inspirando la conexión y la unión.

“Las comidas compartidas siempre han sido una de las maneras más sencillas y significativas de conectar con los demás. A través de ‘El Mundo Puede Esperar’, queremos celebrar esos momentos cotidianos que reúnen a familiares y amigos, y recordarles que dedicar tiempo a compartir una comida puede crear recuerdos que perdurarán mucho más allá de la mesa. Coca-Cola se enorgullece de haber formado parte de estas ocasiones durante generaciones, ayudando a las personas a acercarse y a crear vínculos significativos,” dijo Emilia Villamarín, directora senior de Marketing para Coca-Cola Caribe.

La campaña integrada completa incluirá:

· Contenido audiovisual evocador: dos películas principales, Laptop Face y The Most Important Meeting, presentan situaciones cotidianas en las que las personas deciden dedicar tiempo a momentos significativos alrededor de la

mesa, recordándonos la alegría de compartir una comida con quienes más importan.

· Movimiento con influenciadores: Coca-Cola hace una invitación a alejarse de las pantallas y celebrar momentos de conexión con familiares y amigos compartiendo una comida. Los influenciadores animarán a su audiencia a compartir sus momentos, inspirando a más personas a reconectar a través de la comida y de la unión.

· Publicidad Out-of-Home (OOH) y digital de gran impacto: Artes llamativas celebrarán la alegría de las comidas compartidas a través de mensajes como “La ropa sucia puede esperar. El pollo frito con Coca-Cola, no” y “Nadie nunca dijo ‘Esta comida podría haber sido un e-mail”. Activaciones digitales también brindarán oportunidades para desbloquear recompensas exclusivas, al tiempo que animan a la gente a disfrutar más de momentos de comida compartida en torno a la mesa.

A través de “El Mundo Puede Esperar”, Coca-Cola celebra los momentos cotidianos que acercan las personas y nos recuerda el valor duradero de sacar tiempo para las personas que más importan.

Para más información sobre el compromiso de Coca-Cola con las comidas compartidas, visite www.coca-cola.com/meal.

Acerca de La Compañía Coca-Cola

The Coca-Cola Company es una compañía global de bebidas que ofrece más de 200 marcas en más de 200 países y territorios. La misión es refrescar al mundo y hacer una diferencia a través de sus productos, desde refrescos hasta opciones de hidratación, nutrición, jugos y más.

Coca-Cola RD forma parte del Sistema Coca-Cola, junto a su socio embotellador Bepensa Dominicana, llevando al mercado un portafolio de bebidas diseñado para acompañar distintos momentos de consumo, refrescar a las personas y contribuir al desarrollo de experiencias de valor junto a sus aliados comerciales.

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