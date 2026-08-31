Coca-Cola lanza “El Mundo Puede Esperar”, campaña global que celebra el valor de los momentos de comidas compartidas
En toda América Latina, donde compartir comidas es una tradición cultural profundamente arraigada, la campaña refuerza el papel histórico de Coca-Cola de reunir a las personas y crear oportunidades para una conexión auténtica. Inspirada por la realidad de que hoy en día las personas deben equilibrar constantemente responsabilidades, notificaciones y agendas apretadas, la campaña celebra la importancia de dedicar tiempo intencionalmente a los momentos que realmente importan. Ya sea compartiendo una comida en familia, poniéndose al día con amigos o reuniéndose alrededor de una mesa tras un día difícil, Coca-Cola celebra esas ocasiones cotidianas que acercan a las personas.
La campaña celebra el valor de sacar tiempo para compartir comidas y nos recuerda que algunas de las conversaciones y recuerdos más significativos de nuestras vidas surgieron alrededor de una mesa. A través de estos momentos cotidianos, Coca-Cola sigue inspirando la conexión y la unión.
“Las comidas compartidas siempre han sido una de las maneras más sencillas y significativas de conectar con los demás. A través de ‘El Mundo Puede Esperar’, queremos celebrar esos momentos cotidianos que reúnen a familiares y amigos, y recordarles que dedicar tiempo a compartir una comida puede crear recuerdos que perdurarán mucho más allá de la mesa. Coca-Cola se enorgullece de haber formado parte de estas ocasiones durante generaciones, ayudando a las personas a acercarse y a crear vínculos significativos,” dijo Emilia Villamarín, directora senior de Marketing para Coca-Cola Caribe.
La campaña integrada completa incluirá:
· Contenido audiovisual evocador: dos películas principales, Laptop Face y The Most Important Meeting, presentan situaciones cotidianas en las que las personas deciden dedicar tiempo a momentos significativos alrededor de la
mesa, recordándonos la alegría de compartir una comida con quienes más importan.
· Movimiento con influenciadores: Coca-Cola hace una invitación a alejarse de las pantallas y celebrar momentos de conexión con familiares y amigos compartiendo una comida. Los influenciadores animarán a su audiencia a compartir sus momentos, inspirando a más personas a reconectar a través de la comida y de la unión.
· Publicidad Out-of-Home (OOH) y digital de gran impacto: Artes llamativas celebrarán la alegría de las comidas compartidas a través de mensajes como “La ropa sucia puede esperar. El pollo frito con Coca-Cola, no” y “Nadie nunca dijo ‘Esta comida podría haber sido un e-mail”. Activaciones digitales también brindarán oportunidades para desbloquear recompensas exclusivas, al tiempo que animan a la gente a disfrutar más de momentos de comida compartida en torno a la mesa.
A través de “El Mundo Puede Esperar”, Coca-Cola celebra los momentos cotidianos que acercan las personas y nos recuerda el valor duradero de sacar tiempo para las personas que más importan.
Para más información sobre el compromiso de Coca-Cola con las comidas compartidas, visite www.coca-cola.com/meal.
Acerca de La Compañía Coca-Cola
The Coca-Cola Company es una compañía global de bebidas que ofrece más de 200 marcas en más de 200 países y territorios. La misión es refrescar al mundo y hacer una diferencia a través de sus productos, desde refrescos hasta opciones de hidratación, nutrición, jugos y más.
Coca-Cola RD forma parte del Sistema Coca-Cola, junto a su socio embotellador Bepensa Dominicana, llevando al mercado un portafolio de bebidas diseñado para acompañar distintos momentos de consumo, refrescar a las personas y contribuir al desarrollo de experiencias de valor junto a sus aliados comerciales.