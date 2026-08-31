Eddy Alcántara propone reformar las normas procesales para combatir con mayor firmeza el delito

PUERTO PLATA.- El abogado y politólogo Eddy Alcántara planteó aquí la necesidad de introducir cambios en las normas procesales y leyes sectoriales, a fin de fortalecer la persecución y sanción del delito y el crimen organizado.

Durante su participación en la segunda edición del Congreso Internacional de Derecho, celebrado en esta ciudad bajo el lema “Estado constitucional, democracia y garantías fundamentales”, Alcántara señaló que aunque el país cuenta con un nuevo Código Penal que castiga conductas que antes no estaban tipificadas, “también debe prestarse atención al proceso previo a la sanción definitiva de los tribunales”.

El jurista sostuvo que las disposiciones que regulan los procesos judiciales deben ser más rigurosas, para evitar que las personas acusadas de cometer delitos graves obtengan con facilidad la libertad provisional o definitiva.

Alcántara señaló que para abordar estos aspectos sería necesario revisar las normas procesales, particularmente en lo relativo a los derechos individuales y colectivos, de manera que las agencias de vigilancia, protección, persecución y sanción del delito cuenten con garantías para ejercer sus funciones frente al crimen organizado y otras formas de criminalidad.

Afirmó que los parámetros de sanción están contemplados en el nuevo Código Penal, pero cuestionó las libertades que, a su juicio, pueden derivarse de los procedimientos establecidos en la normativa procesal.

En ese sentido, señaló que el esquema actual puede generar condiciones que incentiven la comisión del delito, al establecer garantías que “equiparan a quienes no infringen la ley con aquellos que resultan afectados por acciones contrarias a la normativa”.

Planteó, además, que debe revisarse el papel de los responsables de la vigilancia, persecución y sanción del delito, de forma que la legislación los comprometa a actuar de acuerdo con las responsabilidades que corresponden a todo servidor público.

El destacado abogado, politólogo y comunicador resaltó durante su ponencia que el crimen organizado y la delincuencia del siglo XXI representan un desafío complejo, favorecido por la lentitud de las leyes, la corrupción institucional y el rezago tecnológico.

“Ante esta realidad —prosiguió—, los Estados democráticos deben responder con firmeza, sin renunciar a sus principios fundamentales”.

Agregó finalmente, que una legislación robusta no es la que atropella los derechos ciudadanos, “sino la que utiliza la inteligencia, la tecnología, la reforma policial y la mano firme contra la corrupción para combatir el crimen organizado”.

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