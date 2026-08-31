Sánchez Roa, al conmemorarse el 120 aniversario del natalicio del expresidente Joaquín Balaguer, afirma que “Su legado se agiganta con el paso del tiempo”

El exsenador Adriano Sánchez Roa afirmó, al conmemorarse este 1ero. de septiembre el 120 aniversario del natalicio de Joaquín Balaguer, su legado de permanece vigente y se agiganta con el paso del tiempo, como estadista, político, escritor, protector del medioambiente y constructor de obras fundamentales para el desarrollo nacional.

“Más allá de las controversias que acompañaron su trayectoria política, la obra de Balaguer constituye una parte esencial de la transformación de la República Dominicana durante el siglo XX, a tal extremo que hoy es referencia de un desarrollo sin endeudamiento y con carácter social”, dijo.

Sánchez Roa sostuvo que entre las realizaciones figuran carreteras, puentes, presas, proyectos hidroeléctricos, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, la Plaza de la Cultura y diversas iniciativas de protección ambiental, obras que, según señaló, permanecen como testimonios concretos de su visión de Estado.

Asimismo, resaltó la dimensión intelectual de Balaguer, cuya extensa producción literaria comprende poesía, ensayo, historia, crítica y otros géneros, situándolo entre las figuras más influyentes de las letras dominicanas.

“La historia debe estudiarse completa, con sus luces y sus desaciertos. Hay que estudiarla, valorarla y aprender de ella; y ahí Balaguer, con el paso del tiempo, cada día crece más”, expresó Sánchez Roa.

Una anécdota que revela su capacidad de escuchar

El exsenador recordó una experiencia personal que, según dijo, le permitió conocer una faceta particular del expresidente.

“En 1994, cuando el doctor Balaguer me nombró en el Banco Agrícola, el doctor Ney Arias Lora me aconsejó entregarle al Primer Mandatario mi libro de poemas «En tiempos de caracoles», una obra de contenido crítico sobre los doce años de gobierno”.

“Decidí seguir su consejo”, reveló.

Sánchez Roa continuó, “Una mañana, cuando el presidente Balaguer salía de la residencia y caminaba hacia su Lincoln Continental, le expliqué personalmente el contenido crítico de la obra. Me pidió entonces un ejemplar para que el general Pérez Bello se lo leyera”.

“Durante varias semanas esperé con cierta ansiedad su reacción”, dijo.

Hasta que un día el doctor Balaguer me sorprendió con estas palabras:

—Me leyeron los poemas. Yo, a su edad y con lo que ocurría en esos tiempos, también los hubiese escrito.

A juicio del exsenador, aquella respuesta refleja la capacidad del expresidente para escuchar una crítica y reconocer el derecho de las nuevas generaciones a expresar sus ideas, incluso cuando fueran contrarias a las posiciones del poder, por lo que “Nunca olvidé aquel momento”.

Sánchez Roa recordó también que, por iniciativa suya, el Senado de la República declaró el 1.º de septiembre como «Día de regocijo nacional por ser el natalicio del doctor Joaquín Balaguer», mediante resolución aprobada en 2010.

Consideró que el 120.º aniversario constituye una ocasión propicia para preservar la memoria histórica y analizar la trayectoria de Balaguer sin apasionamientos ni sectarismos.

“No se trata de idealizar ni de condenar desde el olvido. Se trata de conocer la historia, reconocer las obras que perduran y aprender de los aciertos y errores del pasado para construir una República Dominicana cada vez más desarrollada, próspera y justa”, concluyó Sánchez Roa.

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