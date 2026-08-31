AMCHAMDR aborda junto al ministro Joel Santos las oportunidades de la tecnología nuclear para el futuro de la República Dominicana

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), a través de su Comité de Energía, recibió la visita del ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, quien, durante una tertulia presentó las oportunidades que abre para el país la cooperación con los Estados Unidos en materia de energía nuclear, así como las capacidades que la República Dominicana deberá desarrollar para evaluar responsablemente estas tecnologías de cara al futuro.

Durante el encuentro, Santos explicó que el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica y la necesidad de continuar ampliando y diversificando la matriz energética hacen necesario que el país se mantenga atento a las tecnologías que están transformando el sector energético mundial. De acuerdo con los datos presentados por el ministro, la capacidad instalada del sistema eléctrico dominicano pasó de alrededor de 4,921 megavatios (MW) en 2020 a más de 7,600 MW en 2026, mientras que la demanda máxima superó los 4,300 MW en julio de este año.

El ministro destacó que la cooperación entre la República Dominicana y los Estados Unidos en esta materia abre oportunidades para la transferencia de conocimientos, asistencia técnica, formación de capital humano y fortalecimiento institucional. Asimismo, enfatizó que las aplicaciones de la tecnología nuclear trascienden la generación eléctrica y pueden aportar al desarrollo de áreas como la salud, la agricultura, el manejo de los recursos hídricos, el monitoreo ambiental, la investigación científica y distintos procesos industriales.

En ese sentido, resaltó el potencial de la medicina nuclear para fortalecer las capacidades nacionales de diagnóstico y tratamiento, así como la necesidad de formar físicos médicos, investigadores, ingenieros y técnicos especializados. El desarrollo de estas capacidades, señaló, contribuiría además al fortalecimiento del ecosistema científico y tecnológico dominicano.

En materia energética, Santos explicó que el crecimiento de las fuentes renovables representa una oportunidad significativa para el país, pero plantea al mismo tiempo nuevos requerimientos para la operación del sistema eléctrico. La incorporación de generación solar y eólica debe complementarse con generación firme, almacenamiento, infraestructura de transmisión y tecnologías capaces de responder continuamente a la demanda, con el objetivo de construir un sistema más confiable, diversificado, resiliente y eficiente.

Como parte de la exposición, el ministro se refirió a los pequeños reactores modulares (Small Modular Reactors, SMR), una tecnología que está ampliando la discusión internacional sobre energía nuclear debido a su menor escala, flexibilidad, capacidad de generación continua y potencial complementariedad con las fuentes renovables. Sin embargo, precisó que para la República Dominicana se trata actualmente de una tecnología que debe conocerse y evaluarse a largo plazo, y no de una decisión de implementación.

Santos aclaró, además, que el acuerdo de cooperación con los Estados Unidos no implica que el país haya decidido construir una planta nuclear, que exista un proyecto aprobado, que se haya seleccionado una tecnología específica o que exista un compromiso de inversión. Su alcance se orienta, en cambio, a generar conocimiento, cooperación técnica, desarrollo científico, capacidades regulatorias e institucionales y herramientas que permitan evaluar tecnologías futuras de manera responsable.

Entre los próximos pasos identificados durante la presentación figuran el fortalecimiento del marco institucional y regulatorio, el desarrollo de capacidades para contar con un órgano regulador independiente, la formación de recursos humanos y la profundización de la cooperación con los Estados Unidos, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y otros socios especializados.

De su lado, el vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR, William Malamud señaló: “La conversación sobre tecnología nuclear no se trata únicamente de energía; se trata de preparación país. A medida que estas tecnologías evolucionan, debemos fortalecer nuestro marco legal, nuestras instituciones y nuestro capital humano para garantizar que cualquier desarrollo futuro se realice con rigor técnico, seguridad y responsabilidad. Al mismo tiempo, la cooperación con los Estados Unidos nos brinda una valiosa oportunidad para acelerar ese proceso mediante la transferencia de conocimientos, la asistencia técnica, la formación de talento especializado y el fortalecimiento de nuestras capacidades regulatorias e institucionales.”

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