Méndez dispone recuperar técnicos especializados para fortalecer el INTRANT

Santo Domingo. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Juan Manuel Méndez, informó que trabaja en la identificación de técnicos especializados que anteriormente prestaban servicios en la institución, con miras a evaluar su reintegración y fortalecer la capacidad técnica del organismo.

Durante una entrevista con la periodista Nuria Piera, Méndez García destacó que recuperar ese conocimiento institucional fue parte de las conversaciones sostenidas con el presidente Luis Abinader antes de asumir sus funciones.

“Muchos de los técnicos de acá ya no estaban y estoy consiguiendo el listado, porque creo mucho en esa parte, en los técnicos. Ellos tienen el conocimiento”, expresó.

“Parte de lo que había hablado con el presidente era de la reposición de los mismos. Esos técnicos hay que mandarlos a buscar y reponerlos”, agregó.

Acciones para impactar el tránsito

El director ejecutivo informó que trabaja en un plan de acciones a corto, mediano y largo plazo, al reconocer que existen problemas que no pueden solucionarse de la noche a la mañana, pero sobre los cuales sí se pueden generar resultados.

Entre los temas bajo evaluación mencionó la señalización vial, los giros a la izquierda, la circulación de vehículos pesados y la inspección técnica vehicular, además de disposiciones contempladas en la Ley 63-17 pendientes de implementación.

También destacó los proyectos dirigidos a mejorar puntos críticos como el kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde recientemente realizó un recorrido técnico para conocer los avances del reordenamiento y la integración del transporte público.

El lado humano de su designación

Méndez García también compartió uno de los momentos más emotivos que acompañaron su llegada al INTRANT: la reacción de su hijo de ocho años al conocer que dejaría el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), tras más de dos décadas, para asumir una nueva responsabilidad.

“Se puso a orar: ‘Dios mío, que a mi papá no se le dañe su imagen’”, relató.

Ante la preocupación del pequeño, recordó que le respondió: “No te preocupes, mi hijo, que vamos a trabajar para enfrentar las situaciones”.

El funcionario sostuvo que asume el reto consciente de las dificultades existentes y sin generar falsas expectativas sobre una problemática tan compleja como el tránsito.

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