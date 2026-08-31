Queen’s Academy RD celebra su 64.ª graduación con espectacular desfile de la colección “Náutica of Queen’s”

Santo Domingo, República Dominicana. Con una espectacular puesta en escena que combinó moda, elegancia, talento y creatividad, Queen’s Academy RD celebró su 64.ª graduación, teniendo como atractivo principal el desfile de la colección “Náutica of Queen’s”, protagonizado por sus estudiantes.

La pasarela se convirtió en el escenario perfecto para mostrar el resultado de meses de preparación, disciplina y formación, en una jornada que reunió a familiares, invitados y amantes de la moda, quienes disfrutaron de una propuesta inspirada en la frescura, la libertad y la sofisticación del estilo náutico.

La colección “Náutica of Queen’s” estuvo marcada por los tonos azul marino y blanco, acompañados de sutiles detalles en rojo.

Los diseños incorporaron elementos característicos del mundo marinero, como anclas, timones, barcos y motivos navales, reinterpretados con una visión moderna y elegante.

Las estudiantes desfilaron con seguridad y dominio de la pasarela, presentando propuestas frescas, cómodas y versátiles que evocaron el espíritu aventurero del mar y, al mismo tiempo, reflejaron el sello de distinción que caracteriza a Queen’s Academy RD.

Durante la actividad también fue presentada la colección “Gia Nautique Caribbean Edition”, de la diseñadora Gia, cuya propuesta se integró a la celebración aportando creatividad y una visión particular del concepto náutico.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la imposición de pañuelos y pines a las alumnas del último nivel del diplomado, distintivos que simbolizan el compromiso, la disciplina, la trayectoria y la excelencia alcanzados durante su proceso de formación.

Este acto representó para las graduandas el cierre de una etapa y el inicio de un nuevo capítulo en su preparación, marcado por mayores retos, liderazgo y oportunidades dentro del mundo de la moda y el modelaje.



Con más de 27 años de trayectoria, Queen’s Academy RD se ha establecido como una reconocida escuela y agencia de modelos de la República Dominicana, dedicada a la formación integral de niños, jóvenes y adultos.

Bajo la dirección de Daniel Mateo y Florys Jiménez, la institución ofrece capacitación en pasarela, fotografía, asesoría de imagen, expresión corporal, etiqueta, protocolo, manejo de redes sociales y desarrollo personal.

A lo largo de su trayectoria, la academia ha impulsado a numerosas generaciones de talentos, brindándoles las herramientas necesarias para proyectarse en escenarios de la moda nacional e internacional.

La 64.ª graduación, con el desfile “Náutica of Queen’s”, reafirmó el compromiso de la institución con la formación de nuevos talentos y demostró que detrás de cada paso sobre una pasarela existe una combinación de preparación, disciplina, confianza y dedicación.

Para las graduadas, llevar el pañuelo y el pin representa desde ahora portar con orgullo el sello de una formación que deja huellas y abre las puertas hacia nuevos horizontes.

Queen’s Academy RD celebra su 64.ª graduación pic.twitter.com/jVF82ahn9q — Sol Del Este RD (@SolDelEste46172) August 31, 2026

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