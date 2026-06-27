Fortalecen selección basket RD

SANTO DOMINGO, RD.- Como fieles soldados a la patria, de convicción y orgullo, los jugadores Chris Duarte, Andrés Feliz y Ángel Luis Delgado se presentaron desde el primer día a los entrenamientos del equipo nacional de baloncesto masculino de mayores.

Es que razones hay de más para conseguir la plenitud de condiciones físicas al incorporarse bien temprano a poner sus cuerpos aptos para tomar el balón de juego y ponerse la chaqueta nacional y los tenis ante un ferviente pueblo que clama por ellos.

La selección dominicana -que se fortalece con esta trilogía de jugadores con experiencia en las ligas profesionales europeas, y en el caso de Duarte, quien pasó varios años en la NBA- inició este martes los entrenamientos de preparación para sus respectivos enfrentamientos ante los Estados Unidos y Nicaragua, los días 3 y 6 de julio próximo.

Ambos choques corresponden a la Tercera Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Basket Catar 2027, y se jugarán en la remozada Arena Profesor Virgilio Travieso Soto “BanReservas”, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la ciudad de Santo Domingo.

El primer partido de los quisqueyanos será el viernes 3 de julio ante los norteamericanos, a las 8:00 de la noche, y el lunes 6, a la misma hora, se medirán a los nicaragüenses.

La etapa de preparación del combinado tricolor arrancó en la Cancha de Entrenamientos del Proyecto de Selecciones Nacionales de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, bajo la tutela del dirigente argentino Néstor -Ché- García y su cuerpo de asistentes que lo conforman los dominicanos Eulis Báez, David Díaz, Abraham Disla, y más adelante se le unirá el español Sergio Jiménez.

Junto a ellos estuvieron Carlos De León, director de Operaciones; el kinesiólogo Adenhaweer Díaz (Rilling); Germán Andrín, el trainer; y el Dr. Gewill Acosta, médico.

El coach Ché García, el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), Rafael Uribe, y el gerente general Junior Páez (Jipy), coordinan sus esfuerzos en estructurar el mejor plantel para disfrute los dominicanos y su “Selección del Pueblo”.

Otros jugadores que practicaron junto a Duarte, Feliz y Delgado fueron Rey Abad, Darwin Rosario, Bryce Báez, Josué Salazar, Kelvin Ramírez, Franly Núñez, Josué Grullón, Isaac Tapia, Diego Colón y Randy Bautista, a la espera de los demás convocados.

Los dominicanos tienen récord de 3-1, líder del grupo A, empate con los Estados Unidos, ambos clasificados a la siguiente fase, junto a México (2-2) y Nicaragua (0-4).

En el grupo B se encuentran Canadá (4-0), Jamaica (2-2), Puerto Rico y Bahamas, 1-3; el C lo conforman Brasil (4-0), Colombia (2-1), Venezuela (1-2) y Chile (0-4), y los miembros del grupo D son Uruguay (4-0), Argentina (3-1), Panamá (1-3) y Cuba (0-4).

PIE DE FOTO

Ángel Luis Delgado, Andrés Feliz, el coach Néstor -Ché- García y Chris Duarte, en el primer día de entrenamientos del equipo nacional de baloncesto.

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