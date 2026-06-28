INDRHI entrega segunda etapa de la cañada Grande, inaugura Regional Cibao Nordeste y pone en servicio flotilla de equipos para apoyo al sector agropecuario

Duarte.- El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), encabezado por su director ejecutivo, Olmedo Caba Romano, entregó la segunda etapa de adecuación de la cañada Grande, inauguró la nueva sede de la Regional Cibao Nordeste y puso en servicio una flotilla de equipos pesados, livianos y vehículos destinados a fortalecer las labores de mantenimiento de los sistemas de riego y el apoyo al sector agropecuario nacional.

Con la entrega de la segunda fase de adecuación de la cañada Grande culminó una importante obra de transformación urbana, ejecutada con una inversión de RD$153,346,122, en beneficio de más de 1,000 familias de los sectores Ventura Grullón, Hermanas Mirabal, Madrigal, Jobo Bonito, Ensanche Duarte, las calles Mister Beca, José del Orbe, Cristino Ceno, entre otras.

Los trabajos ejecutados por el INDRHI comprendieron el encajonamiento de 460 metros lineales del cauce en hormigón armado, la optimización del sistema de captación y conducción de aguas superficiales mediante la construcción de cuatro nuevos registros y la rehabilitación de otros doce, mejorando significativamente las condiciones ambientales y de salubridad del entorno.

La intervención incluyó además la reubicación de 23 familias en viviendas construidas en condiciones dignas y seguras, así como la construcción de una cancha deportiva para el disfrute de la comunidad.

La obra forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader para fortalecer las infraestructuras hidráulicas del país y elevar la calidad de vida de miles de familias que durante décadas convivieron con problemas de inundaciones, contaminación y deterioro ambiental.

Durante la misma jornada, el director ejecutivo del INDRHI dejó inaugurada la nueva sede de la Regional Cibao Nordeste de la institución, ubicada en San Francisco de Macorís, desde donde se coordinarán las acciones de gestión hídrica y apoyo a la producción agropecuaria en toda la demarcación del Bajo Yuna.

La instalación cuenta con 611 metros cuadrados de construcción, distribuidos en catorce oficinas administrativas, áreas de recepción, comedor, cocina, servicios y patio interior, concebidas para fortalecer la capacidad operativa y la atención a usuarios de la región.

Asimismo, Caba Romano, acompañado por la gobernadora provincial, Xiomara Cortés, el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat y autoridades municipales, dejó en servicio una amplia flotilla de equipos pesados, livianos y vehículos adquiridos por el INDRHI, que reforzarán las labores de mantenimiento de los sistemas de riego en apoyo al sector agropecuario.

“Hoy estamos fortaleciendo la capacidad del Estado para responder a las necesidades, demostrando que cuando el gobierno trabaja de manera articulada, la inversión prospera”, manifestó el ejecutivo del INDRHI.

De su lado, el ministro de Agricultura enfatizó en la importancia del fortalecimiento institucional. “Hoy estamos fortaleciendo la capacidad del Estado para responder a las necesidades, demostrando que cuando el gobierno trabaja de manera articulada, la inversión prospera”, manifestó.

La flotilla entregada incluyó una (1) excavadora hidráulica anfibia de largo alcance, dos (2) excavadoras de largo alcance, cuatro (4) excavadoras hidráulicas estándar, dos (2) retropalas, dos (2) rodillos compactadores, un (1) bulldozer D6, dos (2) cabezotes para transporte de equipos, dos (2) remolques tipo lowboy, dos (2) camiones volteo de 19 metros cúbicos, diez (10) camionetas doble cabina 4×4, trece (13) camionetas tipo pick up y treinta (30) motocicletas, para un total de 71 unidades y una inversión ascendente a RD$287,449,094.89.

Los equipos fueron puestos a disposición de los productores y recibidos por el presidente del Consejo Nacional de Regantes, Rafael García.

En el acto participaron representantes de las Juntas de Regantes del sistema Bajo Yuna, directivos del Sindicato Nacional de Operadores de Maquinarias Pesadas, productores agropecuarios, comunitarios y autoridades de la provincia Duarte, quienes valoraron la importancia de esta inversión para fortalecer la capacidad de respuesta institucional y garantizar servicios más eficientes en favor de la producción agrícola y la gestión sostenible de los recursos hídricos.

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