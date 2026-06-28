Francisco Javier pide a población que espere por él para retorno del bienestar y freno al caos institucional

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, pidió a la población que espere por él para retorno del bienestar y freno al caos institucional.

El también miembro del Comité Político peledeista dijo que, aunque el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha provocado un retroceso generalizado en el país, cuenta con la esperanza de que el nuevo gobierno peledeísta bajo su mandato afrontará con éxito el sombrío panorama.

“No tengo la menor duda de que junto al Partido de la Liberación Dominicana ganaremos las próximas elecciones presidenciales y desalojaremos del poder al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en mayo del año 2028”, expresó.

Afirmó que resolverá las deficiencias en servicios de la salud, el medio ambiente, la educación y la energía eléctrica.

El aspirante presidencial peledeista consideró inaceptable que muchas personas están muriendo, debido a la negligencia gubernamental de no entregar los medicamentos de alto costo.

Juramentan equipo de campaña

García se refirió al panorama nacional durante un masivo acto celebrado en el municipio Santo Domingo Norte en el que fue juramentado su equipo político con miras al proceso interno del PLD del 18 de octubre de este año.

Numerosos dirigentes peledeístas y comunitarios se dieron cita al local que aloja la biblioteca comunitaria de Los Guaricanos, a fin de testimoniar el apoyo.

El equipo de campaña de Francisco Javier García en el municipio Santo Domingo Norte está bajo la coordinación del exdiputado Enmanuel Morales. La juramentación estuvo a cargo del coordinador general de la campaña, Víctor Fadul.

Morales aprovechó la oportunidad para destacar la visión gerencial y política que tiene García para encauzar a la República Dominicana por el camino del bienestar económico y social. En términos similares se pronunciaron Alejandro Montás y Víctor Fadul, enlace en Santo Domingo Norte y director de campaña, respectivamente.

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