Gobierno dominicano facilita el retorno al país de otros 31 nacionales desde Venezuela

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. – El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó que el Gobierno dominicano facilitó el retorno al país de otros 31 dominicanos que se encontraban en la República Bolivariana de Venezuela al momento de los terremotos ocurridos recientemente en esa nación.

El traslado se realizó mediante tres operaciones aéreas coordinadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea de República Dominicana y las demás instituciones del Estado que integran la Operación Quisqueya Solidaria 2026, iniciativa del Gobierno dominicano para brindar apoyo al pueblo venezolano y asistir a los connacionales afectados por la emergencia.

El primero de los vuelos arribó alrededor de las 6:00 de la tarde de este sábado a la Base Aérea de San Isidro, con seis (6) ciudadanos a bordo. El segundo aterrizó pasadas las 9:00 de la noche en el Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), con trece (13) atletas de la selección nacional masculina de voleibol. El último vuelo llegó en horas de la madrugada de este domingo a la Base Aérea de San Isidro, con doce (12) jóvenes beisbolistas a bordo.

Con estas tres operaciones, más la del viernes 26, el Gobierno dominicano ha facilitado el retorno al país de un total de 42 nacionales desde el inicio del puente aéreo humanitario establecido tras los terremotos.

A su llegada al país, los ciudadanos fueron recibidos por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el viceministro de Deportes, Franklin de la Mota; el director, Cándido Omar Mercedes; y el asesor, embajador Jatzel Román, ambos del MIREX.

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