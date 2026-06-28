Hogar Crea Dominicano conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas con caminata y ofrenda floral en el Altar de la Patria

Santo Domingo, 26 de junio de 2026 – Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, Hogar Crea Dominicano Inc. realizó una emotiva caminata y colocación de una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en honor a los valores patrios y el compromiso con la prevención de las adicciones en la sociedad dominicana.

La actividad inició en la calle Las Mercedes, frente a la iglesia del mismo nombre, y recorrió las principales arterias de la Ciudad Colonial hasta llegar a la histórica Puerta del Conde dle Distrito Nacional.

El evento contó con la presencia de autoridades civiles y militares, representantes del gobierno dominicano, dirigentes comunitarios, jóvenes voluntarios y colaboradores de la institución, quienes se unieron al llamado de conciencia social promovido por Hogar Crea.

Durante la jornada, también fue instalada una carpa informativa abierta al público, en la cual se distribuyeron materiales educativos orientados a la prevención del uso indebido de sustancias, incluyendo drogas, alcohol y ludopatía.

El director ejecutivo de Hogar Crea Dominicano Inc., Julio Ml. Díaz Capellán y el presidente de la entidad, Juan Agustín Molina Almonte, reafirmaron el compromiso de la institución con la rehabilitación, la prevención y la reinserción social de personas afectadas por las adicciones.

«El objetivo de esta iniciativa fue sensibilizar a la población sobre los riesgos asociados a estas problemáticas y fomentar estilos de vida saludables, especialmente entre los jóvenes», manifestó Diaz Capellán.

Los representantes de la institución destacaron el aumento de nuevos usuarios de sustancias psicoactivas ilícitas, situación que ha generado una alta demanda de atención. Actualmente, los centros de Hogar Crea no cuentan con suficientes cupos para responder a esta creciente necesidad.

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