FJG en NY: Aspiro a la presidencia; doy la cara, no tomo vacaciones ni me escondo a los problemas

NUEVA YORK.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, proclamó durante un acto la noche de este martes (día laboral en NYC), que cumplió 23 meses desde que anunció sus aspiraciones a la presidencia de la República, y que, cuando asume una posición, no se devuelve.

Sostuvo que es un político que no toma vacaciones ni se esconde de los problemas, y ha tenido la oportunidad de ver a los peledeístas cara a cara, darle la mano, saludarlos, «porque, como político, tengo una característica a la que no voy a renunciar: doy la cara», reiteró.

Añadió, ante más de 150 personas, que siempre dijo que, el día que tomara la decisión de aspirar a la presidencia, lo haría porque estaba convencido de que la iba a ganar; y todos mis proyectos siempre los pongo en manos de Dios, todos, afirmó.

«Me considero muy bendecido, porque todos los proyectos que he empezado los he desarrollado con Dios ayudándome; no es que se le pida algo a Dios, tienes que trabajar para conseguir las cosas», sentenció.

«Y si ustedes me preguntan: ¿y cómo va este proyecto con ese pedimento a Dios? Yo creo que Dios lo que me vive dando es señales, diciéndome: dale pa’lante, que esto va bien”, sostiene el aspirante presidencial.

Javier García precisó: “conozco completamente al PLD, lo conozco más que la palma de mi mano”. “No conozco a nadie que dure 10 minutos mirando la palma de su mano; pues yo conozco bien al PLD”. “Y todo este tiempo que hemos estado trabajando, me da la certeza de decirles que voy a ser el candidato presidencial del PLD y, luego, presidente de la RD».

«Pero, primero, escuchar a toda la dirigencia en todas partes, porque aplico en la campaña un precepto que dice: cuando tú vas a pescar, ¿qué le pones al anzuelo? ¿Lo que le gusta al pez?

Y, de la única manera que podía interpretar el sentimiento de los peledeístas, era en reuniones.

Y, obviamente, como yo soy un dirigente político de la oposición, un candidato de un partido de la oposición, para ganar unas elecciones se necesita una condición; sin esa condición no hay forma de ganar las elecciones, y es que el que está gobernando lo esté haciendo mal.

Porque si el que gobierna lo está haciendo bien, no hay forma de ganarle. El PLD no salió del gobierno porque Danilo gobernara mal; al revés, Danilo ha sido el mejor presidente que ha tenido la historia de la RD, sostuvo.

Y ahora, nosotros salimos del gobierno porque cometimos un error: no cuidamos la unidad y nos dividimos. Ahora estamos cuidando, ciudando la unidad.

¿Por qué agotamos esta agenda de 7 días aquí en el segundo recorrido? Porque he dicho que voy a ser el candidato presidencial de la RD que más veces va a venir a NY».

Acompañan a Javier García los miembros del CP Monchy Fadul, Robert de la Cruz. También los del CC Víctor Fadul, jefe de campaña de su proyecto presidencial; Ramón Rivas; Deivy Santana; y Bienvenido Pérez, entre otros.

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