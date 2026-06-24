FJG define de exitosa su gira por EUA; presentó propuestas a la comunidad y juramentó cientos a su proyecto presidencial

NUEVA YORK.- Francisco Javier García, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), calificó de gran éxito su gira de una semana por la circunscripción 1 de Estados Unidos, donde presentó sus propuestas a diversos sectores de la diáspora y juramentó a cientos adherentes a su proyecto presidencial.

En una entrevista con este reportero, Javier detalló su participación en múltiples encuentros, incluyendo un almuerzo con la Asociación de Dueños de Supermercados Dominicanos de NY, reuniones con la dirigencia y militancia del PLD, con empresarios, activistas, la prensa, comerciantes, profesionales y exdirigentes de partidos a quienes presentó sus propuestas de gobierno para el período 2028-2032.

Entre ellas, destacó la creación del ‘Fondo de Garantía para los Dominicanos en el Exterior’, con un monto inicial de RD$20 mil millones, equivalente al 3% de las remesas. Explicó que este fondo permitirá ofrecer créditos a dominicanos que quieran invertir en la RD, sin necesidad de regalarles el dinero, sino garantizando el préstamo con respaldo estatal.

Asimismo, subrayó que cada estado de EE. UU. debe considerarse como un país, y anunció la apertura de oficinas de negocio en cada uno, sin requerir autorización diplomática. Estas oficinas se enfocarán en tres aspectos, precisó.

Primero: Exportar productos dominicanos a cada uno de ellos. Segundo: Captar inversiones en cada uno de esos estados que puedan invertirse en la RD. Tercero: Promover la industria turística en cada estado. Afirmó que esas oficinas serán dirigidas por dominicanos residentes en EUA, nadie vendrá desde la RD, subrayó Javier García.

También propuso que los fondos recaudados por embajadas y consulados se usen para la asistencia de los dominicanos residentes en el exterior, en lugar de enviarse a la Cuenta Única del Estado, porque en la RD tenemos una deuda demasiado grande con los que viven fuera, y si no fuera por las remesas que envían el país hubiese colapsado, sentenció.

Finalmente, detalló las juramentaciones de cientos de dirigentes, militantes peledeístas y del sector externo que apoyan sus aspiraciones en NY, Long Island, Nueva Jersey, Filadelfia, Lawrence-MA y Providencia, quienes se comprometieron a fortalecer su proyecto presidencial.

Se incluye a José Fernández, ex diputado del exterior y ex cónsul en NY, quien renunció de la FP para volver ahora al PLD.

Javier García concluyó este lunes su exitosa visita por la costa Este de USA, como parte de los trabajos que desarrolla en busca de la nominación presidencial del PLD para las elecciones de 2028. Hace un poco más de un año hizo el mismo recorrido por USA.

Los acompañaron, su esposa Jeanis, los miembros del Comité Político (CP) Monchy Fadul y Robert de la Cruz. Asimismo, del Comité Central (CC) Víctor Fadul, su jefe de campaña, Bienvenido Pérez, Ramón Rivas, Deivy Santana, Luis García y Jaime Sánchez.