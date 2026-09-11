Fernando Lagares: “La mejor respuesta a cualquier crítica son las oportunidades y los resultados que estamos generando para la juventud”

La Romana.– El viceministro de la Juventud, Fernando Lagares, afirmó que el debate sobre las políticas dirigidas a la juventud dominicana debe trascender las diferencias partidarias y concentrarse en los resultados, las oportunidades y las soluciones que se están construyendo para las nuevas generaciones.

Lagares sostuvo que desde distintos sectores se han realizado cuestionamientos sobre las oportunidades que recibe actualmente la juventud dominicana, pero consideró que esas opiniones deben ser contrastadas con las iniciativas que se vienen desarrollando y, sobre todo, con sus resultados.

“Las críticas son parte de la democracia y siempre serán bienvenidas, pero la mejor manera de responderlas es trabajando. Nosotros preferimos hablar con resultados, con jóvenes participando, capacitándose, desarrollando proyectos y encontrando espacios donde sus ideas puedan convertirse en oportunidades reales”, expresó.

El viceministro puso como ejemplo el programa CREA RD, mediante el cual el Ministerio de la Juventud desarrolla hackathones de innovación en las diferentes regiones del país, abordando desafíos específicos de acuerdo con las características económicas, sociales, ambientales y productivas de cada territorio.

“Un hackathon no es simplemente reunir jóvenes durante un día. Detrás de cada uno existe un proceso de levantamiento, formación, acompañamiento, mentoría, presentación de proyectos y apoyo a las iniciativas con mayor potencial. Lo que buscamos es que el joven deje de ser solamente receptor de las políticas públicas y se convierta también en protagonista de las soluciones”, manifestó Lagares.

Lagares destacó que precisamente este sábado 29 de agosto se desarrolla en La Romana el Hackathon de Turismo Inteligente y Conectividad Digital de la Región Yuma, como parte de esta estrategia de acercar las oportunidades y la innovación a los territorios.

La iniciativa reúne a jóvenes de la región que trabajan en propuestas vinculadas al turismo inteligente, la transformación digital, la conectividad, la sostenibilidad, el emprendimiento y las nuevas tecnologías.

“Mientras algunos pueden legítimamente cuestionar lo que se está haciendo, hoy tenemos jóvenes aquí en la Región Yuma dedicando su tiempo, su creatividad y su talento a pensar soluciones para el desarrollo de sus comunidades. Esa es también nuestra manera de responder: trabajando y mostrando resultados”, afirmó.

El funcionario sostuvo que estas iniciativas no son producto de la improvisación, sino de un proceso de identificación de las inquietudes y necesidades de la juventud en los diferentes territorios.

“Esto surge de escuchar a los jóvenes y entender que los desafíos no son iguales en todas las regiones. Por eso estamos llevando estos espacios al territorio y permitiendo que sean los propios jóvenes quienes identifiquen problemas, construyan propuestas y participen directamente en las soluciones”, señaló.

“Que más sectores hagan hackathones es una buena noticia”

El viceministro valoró positivamente que organizaciones políticas, sociales, académicas y empresariales desarrollen iniciativas similares dirigidas a escuchar las propuestas de los jóvenes.

“Si hoy vemos que otros sectores también realizan hackathones y convocan a los jóvenes a presentar soluciones, lejos de criticarlo, lo celebramos. Eso demuestra que estamos coincidiendo en algo fundamental: la juventud dominicana tiene talento y necesita espacios para demostrarlo”.

Aseguró que iniciativas de esta naturaleza deben servir para elevar el debate nacional y no para profundizar diferencias políticas.

“Esto no puede convertirse en una competencia para determinar quién quiere más a los jóvenes. Si una iniciativa funciona y beneficia a la juventud, debemos multiplicarla. Aquí no importa quién se lleve el crédito; importa cuántos jóvenes reciben una oportunidad”, sostuvo.

Lagares llama a elevar el debate

Frente a los cuestionamientos sobre las oportunidades disponibles para la juventud, Lagares llamó a los diferentes sectores de la sociedad a mantener una actitud crítica, pero también constructiva y propositiva.

“Tenemos desafíos y debemos continuar trabajando. Nadie pretende decir que todos los problemas de la juventud están resueltos. Pero una cosa es reconocer lo que falta y trabajar para mejorarlo, y otra es desconocer los esfuerzos, las oportunidades y los resultados que ya estamos construyendo junto a miles de jóvenes”, manifestó.

Asimismo, aseguró que desde el Gobierno deben mantenerse las puertas abiertas para escuchar propuestas independientemente del sector del cual provengan.

“Si tienen una buena propuesta para la juventud, pongámosla sobre la mesa. Si identificaron algo que podemos mejorar, conversemos. Si existe una iniciativa que funciona, apoyémosla. La juventud dominicana necesita menos confrontación y más soluciones”.

Finalmente, Lagares aseguró que continuarán impulsando políticas y programas que permitan a los jóvenes estudiar, capacitarse, innovar, emprender y participar activamente en el desarrollo de sus comunidades.

“Nosotros seguiremos recorriendo el país, escuchando y creando oportunidades. Al final, el país no nos va a medir por cuántas discusiones políticas ganamos, sino por cuántas oportunidades fuimos capaces de construir para nuestra juventud. Ese debe ser el debate de nuestra generación”, concluyó Fernando Lagares.

Visited 5 times, 5 visit(s) today