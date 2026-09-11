En el sur del Bronx brote legionelosis deja un muerto y cinco enfermos; miles dominicanos residen en área

NUEVA YORK.- En el sur del Bronx un brote de legionelosis ha dejado un fallecido y cinco enfermos, según el Departamento de Salud de esta ciudad.

Las zonas afectadas incluyen Melrose y Morrisania, en los códigos postales 10451 y 10456, donde residen miles de dominicanos.

Las autoridades sanitarias instan a quienes hayan vivido, trabajado o visitado la zona afectada desde finales de agosto a que busquen atención médica si presentan síntomas parecidos de neumonía, a los de la gripe, fiebre, tos, dolores musculares o dificultad para respirar.

La enfermedad no es contagiosa y puede tratarse con antibióticos si se detecta a tiempo. Se origina por la exposición a agua contaminada con la bacteria Legionella, que puede inhalarse en pequeñas gotas de agua o vapor.

La ciudad analiza muestras de torres de refrigeración en los barrios afectados y ordenará su limpieza y desinfección si dan positivo.

Este es el segundo brote detectado en la ciudad este verano. En julio, en el Upper East Side de Manhattan, 11 personas murieron y 94 fueron diagnosticadas, convirtiéndolo en el brote más mortífero desde 2015 en El Bronx, que dejó 17 fallecidos.

El Departamento de Salud distribuirá información en varios idiomas y celebrará reuniones informativas durante este fin de semana en el área afectada.

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