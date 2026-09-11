Sostiene EE. UU. vive un enrarecido proceso electoral

NUEVA YORK.- El dirigente político, activista social, comunitario y miembro de la Coalición por Defensa de los Inmigrantes en esta ciudad, Luis Mayobanex Rodríguez, advirtió que el temor a unos resultados electorales adversos el próximo noviembre puede llevar la administración de Donald Trump a un proceder antidemocrático y uso abusivo e ilegal de parte de los inmensos recursos que el poder federal concentra.

“Para Trump y sus más leales seguidores interferir en los términos indicados en el proceso electoral en desarrollo y condicionar los resultados a sus propósitos continuistas pasa por mantener el control de ambas cámaras, lo que políticamente les resulta de vida o muerte”, precisa Mayobanex Rodríguez en documento.

“Actúan conscientes de que la pérdida de una o ambas cámaras, además de proyectar una imagen de debilidad política e institucional, conllevaría tener que negociar toda política que

demande apoyo del poder legislativo con las importantes repercusiones que esto tendría en los ámbitos nacional e internacional”.

“Esto es lo que parcialmente explica su inconstitucional proceder de menoscabar la autoridad de los gobiernos y leyes estatales, restringir el voto e incluso condicionar políticamente quienes pueden tener el derecho al mismo”, subraya.

“Si bien muchas de sus iniciativas han fracasado judicialmente o se han espantanado en el Congreso, no dejan de tener daños colaterales para el proceso mismo”.

La información de que autoridades federales están considerando el envío de agentes de Inmigración a los centros de votación el 3 de noviembre del año en curso es otro recurso más para generar miedo entre la ciudadanía y reducir su nivel de participación, confiado, sus autores, en que su fanatizada base partidaria saldrá como quiera a votar por sus candidatos.

“Como sabemos, por ley federal está prohibida la presencia de tropas y agentes federales armados en lugares especificos donde se esté celebrando una elección”, indica el dirigen político y comunitario dominicano.

Dijo que el alegato de que con este proceder se busca garantizar el derecho ciudadano al voto, no pasa de ser un vulgar subterfugio dado que la votación de NO ciudadanos es una acción de ilegalidad que si ocurriera, lo cual es casi imposible, implicaría penas de cárcel y deportación para los infractores.

Para algunos analistas, no es descartable una crisis post electoral de alta conflictividad en noviembre, lo cual está sujeto al nivel de votación que se registre y los márgenes de votos entre ambas colectividades partidarias.

En disputa están los 435 curules de la camara baja, 35 de los 100 del senado y 36 de las 50 gobernaciones y otros cargos estatales. A nivel del senado los republicanos cuentan con 53 asientos, los demócratas con 45 y 2 independientes.

En la Cámara de Representantes la representación republicana es de 218, la demócrata 214, independiente 1 y en la actualidad hay dos vacantes. De los 50 gobernadores, 26 son republicanos y 24 demócratas.

Por lo dicho y más, es que Rodríguez considera que EUA vive un enrarecido proceso electoral bajo el asombro de muchos otros países.

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