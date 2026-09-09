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Nacionales

Defensa Civil y PROMESE/CAL refuerzan unión para apoyar a voluntarios y población ante emergencias

PRIMICIAS DIGITAL9 de septiembre de 2026
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Santo Domingo.– El director ejecutivo de la Defensa Civil, Carlos Paulino, realizó este miércoles una visita de cortesía al director general del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL), José Luis López Pérez, con quien conversó sobre el apoyo que históricamente ha brindado esta institución a la entidad naranja y las oportunidades de continuar fortaleciendo esta colaboración.

Durante el encuentro, ambos funcionarios abordaron temas de interés común y destacaron la importancia de mantener una coordinación permanente entre ambas entidades, especialmente para garantizar asistencia oportuna durante operativos preventivos, situaciones de emergencia y otros escenarios que requieran atención a la población.

López Pérez manifestó ser un admirador del trabajo que realizan los “Héroes Naranja” y expresó su disposición de continuar respaldando la labor de la Defensa Civil. En ese sentido, se comprometió a facilitar medicamentos de diferentes tipos durante los operativos y ante situaciones de emergencia, así como también abastecer el Departamento Médico de la Defensa Civil, con el propósito de suplir las necesidades de los miles de voluntarios y voluntarias de la institución, así como de las comunidades que puedan requerir asistencia.

De su lado, el director Paulino agradeció la disposición de PROMESE/CAL y valoró el respaldo que esta entidad ha ofrecido a la institución a lo largo de los años.

“La articulación entre instituciones es fundamental para fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Contar con aliados como PROMESE/CAL nos permite seguir avanzando y estar mejor preparados para atender las necesidades de nuestra población, especialmente en momentos de emergencia”, expresó.

Al finalizar la visita, ambos funcionarios estrecharon sus manos como símbolo de unión para de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación.

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