Cooperativa Empresarial inicia tradicional jornada de donación de calzados y útiles didácticos a estudiantes de escasos recursos

SANTO DOMINGO.- La Cooperativa Empresarial inició con un animado acto en un plantel escolar del municipio Santo Domingo Este su tradicional jornada de distribución de calzados y útiles escolares a estudiantes de escasos recursos en el marco del año lectivo 2026-2027

La actividad se desarrolló en las instalaciones de Centro Educativo Cristiano Claren Lehman, del sector Isabelita, con la presencia de directivos de la entidad empresarial, profesores y alumnos del plantel.

Además de calzados escolares, donativo que fueron incluidos desde hace años por la carencia o mal estado con que calzaban algunos alumnos, la Cooperativa Empresarial incluye en el programa la entrega de mochilas debidamente equipadas con útiles didácticos

Como ha sido tradición al inicio de cada año lectivo, la entidad inició este operativo que continuará en los próximos días con un programa pautado para planteles que operan en su entorno de servicios.

Estas comunidades son el Distrito Nacional, el municipio Santo Domingo Este, Villa Mella y Los Alcarrizos, en el Gran Santo Domingo. También en las ciudades de San Cristóbal, La Vega, Hato Mayor, Samaná y Constanza, donde funcionan oficinas y sucursales de la institución.

En las palabras centrales del acto, el presidente del Consejo de Administración, Rafael Collado, enmarcó el programa educativo en el compromiso social de la Cooperativa Empresarial orientado a la promoción de la educación.

Mientras, el presidente del Consejo de Educación, Freddy Díaz sostuvo que las jornadas de distribución de calzados y útiles didácticos al inicio de cada año lectivo es unas de las actividades más trascendentales, que se desarrollan con los aportes y esfuerzos de los directivos y socios de la Cooperativa Empresarial.

La coordinación y conducción de la actividad estuvo a cargo de la gerente de Mercadeo, Sandra Escobar.

También intervinieron en la ceremonia la directora del plantel, Altagracia Gómez, y el coordinador del Consejo de Gerentes de la Zona Oriental, Rafael Cruz, quienes coincidieron en su ponderación del acto, que consideran de alta importancia para la promoción de la enseñanza.

El acto incluyó un refrigerio para los participantes y la presentación artística con la interacción de los alumnos del Centro Educativo Cristiano Claren Lehman junto con artistas al servicio de la Cooperativa Empresarial.

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