Exhorta a apoyar y patrocinar a Miss Santiago

NUEVA YORK.- La madre de Miss Santiago, Lourdes Musri, exhorta a sus connacionales residentes en el exterior a apoyar y patrocinar a su hija, Verónica Vargas Musri, de 20 años, electa Miss Santiago luego de participar en el certamen Miss International, donde alcanzó la posición de primera finalista.

“Este resultado representa para nosotros mucho más que una distinción”. Es la confirmación de que, con preparación, disciplina, dedicación y el respaldo adecuado, la estudiante de comunicación audiovisual puede destacarse y proyectarse con dignidad en escenarios de alto nivel”, expresa emn documento enviado a este reportero.

Agrega que asumir esta representación conlleva, además del orgullo, la responsabilidad de representar a la provincia de Santiago y, próximamente, a la República Dominicana en importantes escenarios nacionales e internacionales.

Para continuar su preparación de cara a los próximos certámenes y estar a la altura de las responsabilidades que implica representar a Santiago y al país, Verónica necesita desarrollar un proceso integral de formación y preparación.

Comprende, entre otros aspectos, vestuario para las distintas actividades oficiales; trajes de entrevista, gala y presentaciones especiales; accesorios y calzado; maquillaje y estilismo profesional; asesoría de imagen y protocolo; clases de oratoria, comunicación y manejo de entrevistas, así como entrenamiento de pasarela y expresión escénica.

Además, incluye preparación física y nutricional, servicios de estética y cuidado personal, producción de material fotográfico y audiovisual, transporte, logística y demás compromisos propios del proceso de preparación y del certamen nacional.

De resultar electa para representar al país internacionalmente, también surgirían los requerimientos propios de una participación en Japón, incluyendo preparación, vestuario, viajes y logística.

“No existe un monto mínimo ni una única forma de ayudar”, expresa Musri. Cada contribución representa un paso adelante y nos acerca a la meta. La corona puede ser individual, pero la representación de nuestra bandera es de todos”, sostuvo.

Para apoyar mediante transferencia bancaria internacional: Lourdes Musri; documento de identidad: 00114315187; correo electrónico: lourdes.musricanalda@gmail.com; cuenta de ahorros en el Banco BHD, número41950590021; código SWIFT: BCBHDOSDXXX. Cuenta estándar: DO28BCBH00000000041950590021. Instagram de Verónica: @veronicamusri.

Lourdes manifesta que queda a disposición de los interesados para ofrecer cualquier información adicional sobre Verónica y su proceso de preparación.

Visited 1 times, 1 visit(s) today