Senado impulsa debate nacional ante los nuevos desafíos de la lucha contra las drogas

Santo Domingo. — Con el propósito de contribuir a unificar criterios sobre la creación de un marco regulatorio actualizado sobre control de Drogas, el Senado de la República, realizó el taller “Retos y desafíos en la legislación sobre drogas en la República Dominicana”, en coordinación con la Cámara de Diputados, la Procuraduría General de la República y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La actividad estuvo encabezada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y la misma procura aunar esfuerzos para la creación de un marco regulatorio y jurídico que permita reformar la legislación dominicana sobre drogas y sustancias sintéticas, así como hacer frente a las amenazas y desafíos que representa el consumo de estas sustancias para la sociedad.

Durante su ponencia, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expuso la necesidad de que el país apruebe e implemente una normativa que permita modificar la legislación sobre drogas en la República Dominicana. Destacó que el uso y tráfico de drogas ilícitas constituye una de las principales amenazas que enfrenta la nación.

“El uso de esta sustancia es la principal amenaza que tenemos ahora mismo en el crimen organizado, que se ha ido desarrollando y avanzando con gran velocidad, especialmente con la criminalidad que también está haciendo uso de las bases tecnológicas”, aseguró De los Santos.

Afirmó su compromiso de impulsar la aprobación de esta iniciativa y señaló que el Senado de la República, en conjunto con la Cámara de Diputados, la Procuraduría General de la República y otras instituciones vinculadas con el tema, realizará los consensos y esfuerzos necesarios para lograr su aprobación.

El presidente de la Cámara Alta explicó que esta iniciativa surge a partir de los acuerdos alcanzados durante un congreso realizado en Washington, con el propósito de promover una línea de trabajo y colaboración para la creación de un nuevo marco regulatorio. En ese encuentro participaron delegaciones de diferentes países, entre ellos: Argentina, El Salvador, Estados Unidos y República Dominicana.

“Debemos trabajar para no quedarnos rezagados y buscar la forma de ir creando el marco y los mecanismos que nos ayuden a enfrentar este mal que afecta a toda la sociedad”, expresó.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se comprometió a trabajar de manera conjunta con los senadores, mediante la conformación de una comisión bicameral y con representantes de la Procuraduría General de la República, para analizar y consensuar las reformas propuestas.

“Nosotros, el Congreso dominicano, nos comprometemos a crear una nueva ley de drogas, donde sean incorporadas en sus modificaciones la sanción y el castigo del tráfico y uso de las drogas sintéticas en la República Dominicana. La Cámara de Diputados trabajará de manera conjunta para aprobar esta reforma, porque el país necesita una nueva ley y no nos podemos quedar rezagados”, afirmó Pacheco.

De su lado, la procuradora general de la República, Jenny Berenice Reynoso, planteó la creación de una jurisdicción especializada para tratar los casos de tráfico internacional de drogas.

Asimismo, anunció que el próximo 15 de septiembre será depositada en el Congreso Nacional una primera versión de la propuesta de reforma, que contemplará las nuevas modalidades de tráfico de drogas ilícitas, así como las sanciones correspondientes.

Explicó que las reformas legislativas no estarán orientadas únicamente a aumentar las penas, sino que también procurarán establecer políticas de prevención.

“Estas reformas legislativas no serán diseñadas solamente para castigar y aumentar las penas, sino que también buscan crear políticas de prevención. Ese es el mayor aporte que realizará el Estado: prevenir el uso de estas sustancias que tanto afectan al mundo, en especial a los jóvenes y a personas de edades similares a los 25 o 30 años”, explicó.

Durante la mesa de trabajo, los representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Esteban de la Torre, representante de la OEA, y Elizabeth Arribas, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA), explicaron que República Dominicana, al igual que otros países de la región, necesita actualizar su legislación antidrogas para crear un marco jurídico que permita enfrentar el crimen organizado y el tráfico ilícito de sustancias.

Explicaron que algunas de estas modalidades de tráfico no están contempladas en las legislaciones actuales debido a que las drogas sintéticas y sus nuevas formas de producción y distribución no existían cuando fueron creadas esas normativas.

“La problemática de la región siempre ha sido la cocaína. Con estas reformas lo que se busca es definir los tipos de controles, fiscalización de sustancias y penalidades, tanto para el transporte como para la fabricación y producción en laboratorios clandestinos”, concluyeron.

En la jornada de consulta, los representantes de la Cámara Alta escucharon a las autoridades de los organismos vinculados a la prevención y persecución del narcotráfico, entre ellos el presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), Alejandro de Jesús Abreu, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.

Ambos afirmaron que actualmente en República Dominicana no existe una incidencia significativa de drogas sintéticas y que, en términos de cifras, este tipo de tráfico no representa todavía una problemática de gran magnitud en el país.

Sin embargo, señalaron que las modificaciones propuestas buscan prevenir posibles vulnerabilidades y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar este fenómeno, especialmente ante los riesgos que podría representar para los jóvenes dominicanos.

La jornada de trabajo y consultas se desarrolló en el Salón Reinaldo Pared Pérez del Senado de la República, con la asistencia de senadores, diputados, representantes jurídicos y de otros sectores vinculados con la prevención, regulación, persecución y tratamiento del consumo de drogas.

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