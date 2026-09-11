Congreso Nacional RD rinde homenaje póstumo al fenecido locutor dominicano en NY, Francis Méndez

NUEVA YORK.- El Congreso Nacional de la República Dominicana rindió tributo esta semana al reconocido locutor dominicano Francis Méndez, fallecido el pasado martes en esta ciudad.

Los impulsores del homenaje en ambas cámaras fueron el senador por la provincia Espaillat, Carlos Gómez, y el diputado por la circunscripción número uno de Estados Unidos, Cirilo Moronta.

Durante una sesión ordinaria celebrada este jueves en La Romana, en conmemoración del 82 aniversario de la fundación de la provincia, y ante la presencia de 23 senadores, el legislador mocano solicitó al presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, guardar un minuto de silencio en memoria del locutor. La solicitud fue acogida.

Gómez declaró: «Como hijo de la comunidad dominicana en NY, lamento profundamente su fallecimiento”. “Compartí con él en múltiples eventos comunitarios en la ciudad.” Su partida representa una gran pérdida para todos.»

Y añadió: «Su voz, estilo y disciplina profesional marcaron a varias generaciones”. Fue un verdadero mentor y una figura determinante en el fortalecimiento e institucionalización de la comunicación dominicana en las estaciones radiales de NY.»

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, acogió la solicitud del diputado Moronta, y se guardó un minuto de silencio en memoria del fenecido locutor, quien residió durante décadas en NY.

El diputado afirmó: «Fuimos amigos y compartimos escenarios en la Gran Manzana ante cientos de quisqueyanos. Siempre fue una figura respetada por la comunidad debido a su profesionalismo, su destacada trayectoria, la forma respetuosa de dirigirse y tratar a sus connacionales.» «Dejó una huella imborrable,» indicó el diputado Moronta.

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