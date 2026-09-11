Explosiones sacuden condado Staten Island residen dominicanos; se reporta una persona muerta

NUEVA YORK.- Varias explosiones sacudieron la tarde de este jueves el condado de Staten Island tras un incendio en una barcaza, y las autoridades reportaron el fallecimiento de una persona, no identificada ni su nacionalidad

En esta ciudad, distante a 41 kilómetros del Alto Manhattan, residen miles de dominicanos y dichas explosiones provocaron enormes bolas de fuego. El hecho ocurrió cerca de Mariners Harbor en Richmond Terrace.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que recibieron una llamada poco después de las 2:30 de la tarde reportando un incendio en un contenedor de transporte provocado por una explosión en la barcaza.

Más de 160 bomberos, paramédicos y personal especializado en materiales peligrosos fueron enviados para combatir las llamas. Los bomberos lograron sofocar el fuego dos horas después.

Los equipos presentes en el lugar continuaron retirando el petróleo restante del contenedor de transporte. El jefe de bomberos trabajará para determinar la causa del incendio.

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