Habrá tráfico caótico en Manhattan; conductores dominicanos serán afectados

NUEVA YORK.- El Departamento de Transporte de esta ciudad (NYC DOT), identificó 20 días en los próximos meses en los que se prevé un tráfico caótico en Manhattan, debido, entre otros factores, a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), cuya sede está en la Primera Avenida, entre las calles 40 y 47.

Miles de dominicanos, entre otras etnias, que conducen taxis, vehículos privados, camiones y autobuses, se verán afectados por el tránsito congestionado en decenas de calles y avenidas de Midtown Manhattan.

En las vías cercanas al edificio de la ONU, la velocidad podría reducirse a entre 6.4 y 9.7 km/h. Asimismo, el alto volumen de vehículos, las restricciones de circulación, las actividades especiales y los cierres de calles provocarán congestiones extraordinarias.

Por eso, las autoridades recomiendan planificar con anticipación y optar por el transporte público. En esta zona se concentra uno de los mayores volúmenes de tráfico en Manhattan, según las autoridades.

La primera tanda de alertas viales será a partir del lunes 21 al viernes 25 de septiembre, coincidiendo con la semana de la Asamblea General de la ONU.

Durante esos días, la presencia de delegaciones internacionales, caravanas oficiales, medidas de seguridad y cierres temporales podría alterar de forma significativa la circulación habitual.

Para quienes necesiten ir al trabajo, hacer compras, llegar a una cita o trasladarse a otra zona de la ciudad, se aconseja revisar las condiciones del servicio antes de salir y considerar alternativas como el metro, los autobuses u otros medios de transporte público.

El NYC DOT también incluyó en su calendario varias fechas de noviembre y diciembre, cuando las compras navideñas, el turismo y las actividades relacionadas con las festividades suelen aumentar la cantidad de personas y vehículos en las calles.

Las siguientes alertas serán los días 18 y 19 de noviembre y continuarán el 24 de noviembre, justo antes del Día de Acción de Gracias.

En diciembre se concentra la mayor cantidad de jornadas de advertencia. Las fechas señaladas son el 2, 3 y 4, luego el 8, 9, 10 y 11, y nuevamente el 15, 16, 17 y 18. El calendario concluye con una última alerta el miércoles 23 de diciembre, apenas 2 días antes de Navidad.

Para los residentes de la ciudad de Nueva York, conocer estas fechas puede ser muy útil al momento de planificar sus desplazamientos por Manhattan.

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