Fellito Suberví inicia el saneamiento de cañada en Los Guaricanos

Santo Domingo Norte.- Con un simbólico palazo, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, dejó iniciados los trabajos para el saneamiento pluvial y sanitario de la cañada Yaguasa (Juan Vaquero), en el Barrio Norte del sector Los Guaricanos, los cuales vienen a resolver un problema de años para los munícipes de este poblado, con la eliminación de la contaminación ambiental y las inundaciones.

El ingeniero Suberví explicó que la obra cuenta con una inversión de RD$266.1 millones, y se caracterizará por el recubrimiento total del afluente con alcantarilla tipo cajón, en hormigón armado y de sección doble, lo que permitirá la eliminación del foco de contaminación ambiental e insalubridad que representa para los habitantes de los sectores Barrio Nuevo y Nueva Isabela de Los Guaricanos.

“Santo Domingo Norte es el municipio que más cañadas posee de todo el Gran Santo Domingo, y desde el inicio de esta gestión hemos ido identificando cada afluente y dándole solución. Así que no hay más preocupaciones por inundaciones cuando la naturaleza castiga, con este saneamiento dejaremos un lugar limpio y recogido por donde podrán caminar sin miedo a pisar el lodo o hundirse entre las aguas residuales”, expresó Fellito Suberví.

El director de la CAASD informó que la intervención de la cañada Yaguasa o Juan Vaquero constituye el primero de los actos formales que realizará la institución para iniciar el saneamiento de otros afluentes en diferentes puntos de Santo Domingo Norte.

Entre las intervenciones previstas, Suberví mencionó las cañadas Campechito, río Yaguasa, Mata Los Indios, Brisa del Norte, Pablito, La Pipiota, Humedales de Sabana Perdida y Colina del Arroyo II, así como la conclusión de la cañada de Marañón. Estas obras representan casi seis kilómetros de los 17 que se encuentran en proceso de intervención.

Durante la actividad, la alcaldesa Betty Gerónimo, agradeció al presidente Luis Abinader y al director de la CAASD por impulsar la intervención de la cañada Yaguasa, una obra que, según indicó, beneficiará a nueve sectores de ese municipio.

“Gracias a nuestro presidente Luis Abinader y a nuestro querido director Fellito Suberví, quien ha puesto todo su empeño en esto, que era un sueño y hoy es una realidad. Este palazo que acabamos de dar para iniciar el saneamiento de la cañada Yaguasa representa una promesa de campaña que hicimos hace varios años y que hoy comienza a hacerse realidad”, expresó Gerónimo.

La alcaldesa manifestó que la ejecución del proyecto permitirá transformar la vida de los habitantes de las comunidades beneficiadas, mediante el mejoramiento de su entorno, su salud y sus condiciones de vida.

“Vamos a cambiar y transformar la vida de estos munícipes, mejorar su calidad de vida y su salud, y crear áreas sociales que les permitan disfrutar de un entorno diferente. Felicito a Fellito por todo su esfuerzo y, principalmente, por enfocarse en Santo Domingo Norte. No solo es esta obra, sino que vienen muchas más para mejorar la calidad de vida de nuestros munícipes”, afirmó.

La actividad contó con la presencia de los diputados Junior Muñoz, Manuel Núñez y Patricia Núñez, así como de autoridades locales, líderes comunitarios y residentes que se beneficiarán con la obra.

Detalles de la obra

El saneamiento de la cañada Yaguasa consiste en la construcción de 785 metros lineales de alcantarilla tipo cajón en hormigón armado y de doble sección hidráulica de 2.5 x 2.0 metros. También conlleva la colocación de 1,601 metros lineales de tubería de 12 pulgadas en PVC, la construcción de 28 registros sanitarios en ladrillos, 320 acometidas sanitarias y 27 tragantes pluviales.

También, el remozamiento implica la construcción de 1,570 metros lineales de contenes e igual cantidad de aceras; la colocación de 4,710 metros lineales de capa asfáltica, que, una vez concluida la obra, se convertirá en una calle por donde se podrá transitar con libertad; la reparación de 50 unidades habitacionales, iluminación exterior y paisajismo.

Otros componentes que caracterizarán la infraestructura en su primera fase son: limpieza y desmonte de la cañada; suministro y colocación de 17,154 metros cúbicos de caliche; 3,110 metros cúbicos de tosca gruesa para pedraplén y108 metros cúbicos de arena gruesa, entre otros materiales.

“Este es el primer palazo de un total de 25 cañadas que vamos a intervenir en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, equivalentes a 17 kilómetros. De esas 25 cañadas, 10 están ubicadas en Santo Domingo Norte y representan casi seis kilómetros de intervención”, explicó el ingeniero Suberví.

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