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FEDOM confirma intención de incluir a Wander Franco en el equipo dominicano para los Juegos Centroamericanos

PRIMICIAS DIGITAL16 de julio de 2026
2 1 minuto de lectura

Santo Domingo.- El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM), Juan Núñez, confirmó que existe la firme intención de que el pelotero Wander Franco integre la selección nacional que representará al país en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Mediante una nota de prensa divulgada este jueves, Núñez explicó que tanto el gerente general como el mánager del equipo han manifestado su interés de contar con el campocorto dominicano en el conjunto nacional.

“Nosotros como Federación Dominicana de Béisbol hemos estado haciendo los trámites con el Comité Olímpico Dominicano a fin de que nos permitan inscribir a través de la plataforma a Wander para que juegue con nosotros. Esperamos y estamos muy confiados en que recibiremos una respuesta positiva”, expresó.

Al ser consultado sobre las razones que sustentan esa decisión, el presidente de FEDOM señaló que, desde el punto de vista jurídico, el jugador no tiene impedimentos para ser convocado.
“Él no tiene ningún impedimento.

Conserva todas sus facultades legales. Jurídicamente hablando, él no tiene ningún impedimento”, afirmó.

Las declaraciones surgen en medio de las expectativas sobre la conformación del equipo dominicano que competirá en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuya apertura está prevista para la próxima semana en Santo Domingo.

La posible inclusión de Wander Franco ha generado amplio debate entre aficionados y especialistas, debido a la situación legal y deportiva que ha enfrentado el jugador en los últimos años. No obstante, las autoridades de FEDOM sostienen que la evaluación realizada se fundamenta en que el pelotero mantiene sus derechos legales vigentes.

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