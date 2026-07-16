Banco Popular es reconocido por Euromoney como el Mejor Banco de la República Dominicana

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano fue reconocido, por undécima ocasión, como el Mejor Banco de la República Dominicana en los Euromoney Awards for Excellence 2026, uno de los programas de evaluación y reconocimiento más importantes de la industria financiera internacional.

La distinción sitúa nuevamente al Banco Popular entre las instituciones financieras de mejor desempeño en el país, tras una evaluación independiente que valoró aspectos como la estrategia de negocio, los resultados financieros, la innovación, la experiencia del cliente y la capacidad de ejecución.

La selección fue realizada por el equipo de investigación y el comité editorial de Euromoney mediante una metodología que combina el análisis de indicadores comparables y entrevistas a los equipos directivos de las entidades participantes.

Al conocer la decisión, el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, expresó que alcanzar esta distinción por undécima ocasión refleja la consistencia de la gestión institucional y el compromiso permanente de sus colaboradores.

“Recibimos este galardón con gran satisfacción porque reconoce el trabajo realizado de nuestro personal y la confianza que los clientes depositan en nuestra organización. Nos motiva a continuar innovando y ofreciendo las mejores soluciones financieras que respondan a las necesidades de las personas, las empresas y el desarrollo del país”, afirmó el ejecutivo.

Más de 700 entidades evaluadas

Los Euromoney Awards for Excellence figuran entre los principales programas de reconocimiento de la banca internacional. En la edición de 2026 participaron más de 700 instituciones financieras de 125 países y territorios, evaluadas mediante un proceso que analiza información de negocio, métricas de desempeño y la visión estratégica de las organizaciones.

Fundada en 1969, Euromoney es una publicación especializada en banca, mercados de capitales e inversiones que organiza anualmente estos premios para distinguir a las instituciones financieras con mejor desempeño en los mercados donde operan.

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