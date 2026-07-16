Asonahores lanza su Exposición Comercial 2026 confirmando el liderazgo del turismo en la economía nacional

Santo Domingo, República Dominicana. – La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) presentó la XXXVIII Exposición Comercial 2026, que reunirá más de 300 stands de suplidores dominicanos e internacionales en categorías que abarcan alimentos, bebidas, tecnología, servicios financieros, mobiliario, equipos de cocina y soluciones energéticas, una radiografía del encadenamiento productivo que el turismo activa en prácticamente todos los renglones de la economía local.

El anuncio se realizó durante un cóctel de lanzamiento que reunió a representantes del sector turístico, empresarios, patrocinadores, suplidores y medios de comunicación. La principal plataforma de negocios de la industria turística dominicana se celebrará del 2 al 4 de septiembre de 2026 en BlueMall Punta Cana.

La composición de la oferta expositiva revela el alcance transversal de la industria. Detrás de cada habitación ocupada opera una cadena de proveedores agroalimentarios, industriales, financieros y tecnológicos que encuentra en la exposición su punto de encuentro anual con los compradores del sector hotelero.

Juan Bancalari, presidente de Asonahores, destacó la importancia de la exposición como motor de integración económica para el país. “Cada edición de la Exposición Comercial reafirma que el turismo es mucho más que una actividad económica; es una plataforma de integración que conecta a cientos de empresas, productores, emprendedores y suplidores con una de las industrias de mayor crecimiento de la República Dominicana. Este espacio impulsa el encadenamiento productivo, promueve la innovación y genera oportunidades de desarrollo que impactan positivamente a toda la economía nacional”, expresó Bancalari.

Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, resaltó la evolución constante del evento y las innovaciones incorporadas para esta edición. “Seguimos transformando la Exposición Comercial para responder a las necesidades de un sector cada vez más dinámico y competitivo. Este año incorporamos nuevas herramientas tecnológicas, ampliamos las oportunidades de negocios y fortalecemos los espacios de networking para ofrecer una experiencia más eficiente, moderna y alineada con las tendencias internacionales de la industria”, señaló Lendor.

Entre las innovaciones de esta edición figuran un planograma optimizado con distribución estratégica de los espacios para mejorar la experiencia de expositores y visitantes, un nuevo portal web con sistema interactivo para la selección de stands y puntos de acreditación automatizados mediante códigos QR dinámicos que agilizarán el acceso al evento.

La agenda complementaria incluirá foros especializados con contenido de alto valor para la industria, así como la tradicional Copa UNABAR y la Competencia Nacional de Baristas auspiciada por INDUBAN, actividades que enriquecen la experiencia de los asistentes y promueven el intercambio de conocimientos y mejores prácticas.

Como parte de su estrategia de innovación y visibilidad, Asonahores desarrollará una robusta cobertura digital en tiempo real para amplificar el alcance de expositores y aliados comerciales. Asimismo, renovará su tradicional lounge de negocios, concebido como un espacio exclusivo para reuniones estratégicas y el cierre de negociaciones de alto nivel.

La sostenibilidad continuará siendo un eje transversal de la exposición mediante la implementación de herramientas digitales para la consulta del plano, directorio e información general del evento, reduciendo significativamente la impresión de materiales y contribuyendo a disminuir su impacto ambiental.

De igual manera, la asociación reafirmó su compromiso con el desarrollo local al celebrar más de diez años consecutivos integrando y promoviendo la participación de artesanos dominicanos dentro de la exposición, fortaleciendo la conexión entre el turismo y las comunidades productivas.

Los organizadores informaron que, al momento de realizarse este cóctel de lanzamiento, más del 70 % de los espacios disponibles ya se encuentran reservados, reflejando la confianza del sector empresarial y las altas expectativas para la edición 2026.

La XXXVIII Exposición Comercial 2026 cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo y el apoyo de importantes empresas e instituciones patrocinadoras, entre ellas Agente de Cambios Quezada, Altron Trading Group, Banco BHD, Banco López de Haro, Banco Popular Dominicano, Banreservas, CEPM, Cervecería de Punta Cana CANITA, Darío Auto Paint, Grupo Naranja, INDUBAN, INDUVECA, INPROTEC, Mercasid, Reid & Compañía, Scotiabank, SIMPEX, Solution Box, Therrestra y Tonos y Colores.

Con esta nueva edición, ASONAHORES reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos entre los distintos sectores productivos que impulsan el turismo dominicano, contribuyendo al crecimiento sostenible y a la competitividad de una de las industrias más importantes para el desarrollo económico del país.

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