Euromoney reconoce a Banreservas como Mejor Banco del Caribe y le otorga cinco premios adicionales

Londres.– La revista financiera Euromoney, una de las publicaciones más influyentes del sector bancario internacional, reconoció al Banco de Reservas como Mejor Banco del Caribe, el máximo galardón regional otorgado por la publicación, en reconocimiento a su sólido desempeño, crecimiento sostenido, fortaleza financiera y capacidad de adaptación.

Además de este reconocimiento, Banreservas recibió otros cinco premios que consolidan su liderazgo en la banca regional: Mejor Banco para Pymes del Caribe, Mejor Banco en Responsabilidad Corporativa del Caribe, Mejor Banco en Responsabilidad Corporativa de República Dominicana, Mejor Banco Digital de República Dominicana y Mejor Banco para Empresas Corporativas de República Dominicana.

Al referirse a estas distinciones, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que el reconocimiento como Mejor Banco del Caribe y los demás galardones reafirman el compromiso de la institución con los sectores productivos de la República Dominicana, impulsando el dinamismo económico y la generación de empleos.

“Cada reconocimiento que recibimos es una poderosa razón para seguir aportando a nuestro país. Estos premios son el resultado del esfuerzo de los hombres y mujeres que ponen su corazón desde todas las áreas de Banreservas para que crezca la economía, se generen nuevos empleos y se creen oportunidades para los dominicanos”, expresó Aguilera.

El ejecutivo bancario señaló que esta distinción regional refleja la visión de excelencia, innovación y desarrollo sostenible que guía a la institución, consolidando su papel como motor del crecimiento económico de la República Dominicana y como referente del sistema financiero del Caribe.

Criterios de evaluación

Para seleccionar a las entidades financieras galardonadas, Euromoney aplica una metodología que combina análisis cuantitativos, evaluaciones cualitativas e investigaciones independientes para medir el desempeño de los bancos frente a sus competidores en cada mercado.

El reconocimiento como Mejor Banco del Caribe y las demás distinciones reflejan el liderazgo de Banreservas dentro del sistema financiero dominicano y su posicionamiento regional, sustentado en la innovación, la calidad de sus servicios, la sostenibilidad y la solidez de sus resultados financieros.

Asimismo, la revista resaltó la capacidad de Banreservas para atender de manera integral a clientes minoristas, pequeñas y medianas empresas, así como al segmento corporativo, lo que, según la publicación, constituye un indicador de resiliencia, continuidad operativa y capacidad para financiar la actividad económica a lo largo de los distintos ciclos.

La publicación también valoró la estrategia de atención a la diáspora dominicana mediante oficinas internacionales especializadas, plataformas de remesas y soluciones financieras integradas que conectan remesas, ahorro e hipotecas, ofreciendo una experiencia unificada para clientes con ingresos internacionales o vínculos con la República Dominicana. Este nivel de integración representa un elemento diferenciador dentro del contexto caribeño.

Otro de los aspectos destacados por Euromoney fue el respaldo que Banreservas brinda a las micro, pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo este importante segmento de la economía nacional. Este compromiso se evidenció durante la más reciente edición de Expo Pymes Banreservas, que concluyó con financiamientos superiores a los RD$17,200 millones.

En lo que va de año, Banreservas ha recibido diversos reconocimientos internacionales que destacan su desempeño financiero y administrativo, así como sus programas de responsabilidad social e iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad dominicana.

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