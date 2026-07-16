El economista Opinio Alvarez Betancourt presenta obra que recoge 40 años de pensamiento económico dominicano en la Universidad APEC

Santo Domingo, 2026 – El reconocido economista dominicano, Opinio Alvarez Betancourt presentó en la Universidad APEC la puesta en circulación del libro ¿Qué hemos aprendido de la economía dominicana? Reflexiones de los miembros del jurado en el marco del cuadragésimo aniversario de los premios de la Biblioteca “Juan Pablo Duarte” del Banco Central de la República Dominicana, una obra que compila el legado intelectual generado a través del Concurso Anual de Economía impulsado por el Banco Central de la República Dominicana durante las últimas cuatro décadas.

El acto, celebrado en el Auditorio Dr. Leonel Rodríguez Rib de UNAPEC, reunió a autoridades académicas, economistas, investigadores, docentes y estudiantes en un espacio dedicado al análisis de los principales desafíos, transformaciones y aprendizajes que han marcado la evolución de la economía dominicana. La publicación conmemora los 40 años del Concurso Anual de Economía de la Biblioteca “Juan Pablo Duarte”, certamen que ha reconocido más de 130 investigaciones enfocadas en áreas estratégicas como mercado laboral, política fiscal, inflación, sistema financiero, crecimiento económico, sostenibilidad y desarrollo social.

Durante las palabras de bienvenida, el rector de Unapec, Magister Erik Pérez Vega, destacó que la puesta en circulación del libro ¿Qué hemos aprendido de la economía dominicana? representa un valioso aporte al pensamiento académico y al fortalecimiento de la cultura nacional. Subrayó que la publicación impulsa la difusión de ideas y reflexiones que enriquecen el debate sobre la economía dominicana, reafirmando el compromiso de la universidad con la generación y divulgación del conocimiento.

Pérez Vega resaltó la trayectoria del economista Opinio Álvarez Betancourt, a quien definió como un referente de la economía y la cultura dominicana, vinculado durante años al Grupo APEC por su contribución al desarrollo intelectual del país. Asimismo, reafirmó el respaldo permanente de UNAPEC a la producción editorial y a sus autores, mediante iniciativas como su Fondo Editorial, con el propósito de seguir promoviendo obras de alto impacto para la sociedad dominicana.

En tanto, el editor del libro, Harold A. Vásquez Ruiz, explicó que la publicación posee un enfoque conmemorativo, analítico y prospectivo, al reunir las reflexiones de miembros del jurado que han acompañado la trayectoria del concurso y el desarrollo del pensamiento económico nacional.

Uno de los momentos centrales de la actividad fue la intervención del economista Opinio Alvarez Betancourt, integrante del jurado del Concurso Anual de Economía durante sus 40 años, quien resaltó la trascendencia histórica de esta iniciativa creada en 1985, en medio de la denominada “década perdida” de América Latina. Explicó que, frente a un contexto regional marcado por crisis de deuda, inflación y ajustes estructurales, el Banco Central apostó por la investigación económica como una herramienta estratégica para fortalecer la capacidad técnica y promover soluciones fundamentadas en el análisis científico y el pensamiento crítico.

Alvarez Betancourt recordó que, pese a las limitaciones existentes en las primeras ediciones del certamen, el concurso logró consolidarse como uno de los espacios más importantes de producción intelectual del país, impulsando investigaciones pioneras sobre banca, exportaciones, políticas públicas y reformas económicas. Destacó además la creación de la colección “Nueva Literatura Económica Dominicana”, promovida por el padre José Luis Alemán, iniciativa que fortaleció la dimensión académica y editorial del concurso y posicionó al país como referente regional en investigación aplicada.

La jornada incluyó además el panel “Sistema financiero dominicano su evolución, sus desafíos y perspectivas”, moderado por Harold A. Vásquez Ruiz y con la participación de los economistas Rolando Moisés Guzmán García, Osvaldo Lagares Féliz, José Luis de Ramón y Opinio Alvarez Betancourt, quienes analizaron los principales aportes de cuatro décadas de estudios económicos y debatieron sobre los retos fiscales, monetarios, sociales y productivos que enfrenta actualmente la República Dominicana.

Con esta iniciativa, UNAPEC reafirma su compromiso con la promoción del pensamiento crítico, la investigación académica y la difusión del conocimiento especializado, fortaleciendo el debate sobre los temas que impactan el desarrollo económico y social del país.

Visited 3 times, 1 visit(s) today