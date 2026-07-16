La UASD reconoce al doctor Franklin García Fermín por sus aportes a la educación superior

Santo Domingo.– La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, otorgó la noche de este miércoles 15 de junio un reconocimiento al doctor Franklin García Fermín, pasado ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y exrector de la academia estatal, por sus valiosos aportes al fortalecimiento y desarrollo de la educación superior dominicana.

La distinción fue entregada durante un acto celebrado en un ambiente de gran concurrencia, con la participación de autoridades universitarias, docentes, estudiantes, funcionarios y representantes de distintos sectores de la vida nacional.

El reconocimiento destaca la trayectoria académica, institucional y de servicio público del doctor García Fermín, así como su compromiso permanente con la modernización, expansión y fortalecimiento del sistema universitario nacional.

Durante la ceremonia, el doctor Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y vicerrector administrativo electo de la UASD, expresó que el homenajeado «ha dedicado su vida a favor de la educación superior, realizando importantes contribuciones para consolidar y fortalecer este sector estratégico para el desarrollo del país».

Asimismo, resaltó que la gestión del doctor García Fermín, tanto al frente de la Rectoría de la UASD como del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), estuvo orientada a impulsar políticas de calidad académica, ampliación del acceso y fortalecimiento institucional.

Al agradecer la distinción, el doctor Franklin García Fermín manifestó que recibe el reconocimiento con profunda gratitud y como un estímulo para continuar promoviendo la educación como instrumento esencial de transformación social, desarrollo económico y consolidación democrática.

Con este reconocimiento, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD reafirma su compromiso de valorar a las personalidades que han contribuido significativamente al desarrollo de la educación superior y al fortalecimiento de las instituciones académicas de la República Dominicana.

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