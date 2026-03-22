Fallece empresario esperanceño Luis Andrés Payero Valdez

Falleció este fin de semana en la capital dominicana el empresario Luis Andrés Payero Valdez, distingudo hijo de Esperanza, provincia Valverde, en el Noroeste de la República Dominicana.

Payero Valdez emprendió exitosamente con un Almacen de Provisiones, la Distribuidora Payero y el Gimnasio Body Fitness Club.

Formó parte del Club de Leones del Ensanche La Fe, organización de la que fue presidente 1995-1996.

Payero perteneció y se interesó en vida a la Tertulia Esperanceña en la capital dominicana y en ocasiones compartía con esperanceños en encuentros de la misma en Jumbo Luperón. Los recuedos de su niñez en Esperanza era una pasión en este.

No solo fue un emprendedor, gran conversador y del ejercicio fisico.Nació el 3 de julio de 1952 y a la hora de su fallecimiento estaba soltero.

Perteneció al Grupo Católico Emaus. Le gustaba sumar amigos, valoraba las amistades.

Su fallecimiento enuluta a su familia, al pueblo de Esperanza que tantó amó y a sus hijos Heidy, Jonatthan, Dahiana, Luis Andrés y Mariluz.

EN LAS TERTULIAS ESPERANCEÑAS

El presidente de la Tertulia Esperanceña, Alex Jiménez, resaltó las cualidades y aportes de Payero Valdez en los encuentros de la misma, como siempre su interés de abordar los temas actuales e historia del municipio de Esperanza.

((Luis Payero Valdez y Alex Jiménez en la Tertulia Esperanceña)

Siempre recordaba a sus amigos desde la niñez y elogiaba el progreso profesional de esperanceños.

MUY ALEGRE EN ENCUENTRO DE PROMOCION ESTUDIANTIL

Estuvo muy alegre cuando su promoción estudiantil en Esperanza cumplió 50 años, compartiendo con sus compañeros en una concurrida actividad celebrada en el Club de Profesores de la UASD, en la avenida George Washington.

En ese encuentro disfrutó los recuerdos y las anecdotas de sus compañeros de estudios.

Cuando concluyó el encuentro compartió el retorno a su hogar con el ingeniero José Francisco Espinal (Chilo) y Alex Jiménez.

CONDOLENCIAS

La Tertulia Esperanceña y el periódico Primicias externan sus condolencias a su muy apreciada familia.

Descansa en paz, apreciado Luis Andrés Payero Valdez.

Nunca olvidaremos sus valiosos aportes a la sociedad dominicana.

Sus recuerdos esperanceños.

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