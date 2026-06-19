Exdiputado en NY José Fernández deja la FP para volver al PLD y apoyar a Javier García

NEW YORK.- El exdiputado en el exterior José Fernández renunció a la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo (FP) para retornar a las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y apoyar las aspiraciones presidenciales de Francisco Javier García.

Fernández, uno de los fundadores de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y PLD en Nueva York, convocó a su residencia, ubicada en el Alto Manhattan, a Javier García para comunicarle su decisión y su deseo de ser juramentado.

El aspirante presidencial peledeísta, al llegar al lugar, le informó que, con autorización del presidente de la organización, Danilo Medina, procedería a juramentarlo.

Mientras, Fernández, quien ha sido diputado nacional y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), dijo que ese paso significa una liberación emocional, ya que su salida del PLD le había generado mucho sufrimiento.

Expresó que, de ahora en adelante, pondrá todos sus esfuerzos para que Javier García se convierta en el próximo presidente de la República.