Estrellas vencen a Gigantes 5-3 y ponen fin a racha de cinco derrotas

Santo Domingo. Las Estrellas Orientales derrotaron 5-3 a los Gigantes del Cibao la noche de este martes en el Estadio Tetelo Vargas para poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas y detener en tres la cadena de victorias de sus rivales, en la continuación del campeonato de béisbol invernal dominicano.

José Tena encabezó la ofensiva ganadora con un doble productor de dos carreras en el tercer episodio, cuando las Estrellas fabricaron tres anotaciones para borrar una desventaja de 1-0. El intermedista terminó con un imparable y tres remolcadas.

Harold Ramírez conectó dos sencillos en tres turnos y anotó dos carreras, mientras que Raimel Tapia aportó un indiscutible y cruzó el plato una vez. Leo Bernal también impulsó una vuelta.

Los orientales ampliaron su ventaja con una carrera en el quinto episodio, producto de un elevado de sacrificio de Tena, después de haber anotado otra mediante un rodado de Bernal.

Gregory Santos (1-0) obtuvo la victoria con una entrada en blanco, en la que no permitió imparables, concedió una base por bolas y ponchó a un bateador. Luis García consiguió su primer salvamento, pese a permitir una carrera y tres hits en el noveno episodio.

José Tena, de las Estrellas Orientales, remolcó tres carreras en la victoria de su equipo frente a los Gigantes del Cibao, esta noche 3 de noviembre en el Estadio Tetelo Vargas. (Cortesía Estrellas Orientales)

La derrota correspondió a Jackson Goddard (0-3), quien permitió tres carreras, dos imparables y seis boletos en dos entradas y dos tercios.

Las Estrellas lograron sacar el partido, pese a cometer tres errores en el encuentro.

Por los Gigantes, Carlos Jorge bateó de 5-2, Carlos Peguero disparó un doble remolcador y Marcell Ozuna produjo una carrera con elevado de sacrificio. Agustín Ramírez y Roldy Brito anotaron una vuelta cada uno.

Los cibaeños amenazaron en el noveno con una carrera impulsada por Peguero, pero García cerró el encuentro al provocar una doble matanza de Noelvi Marte.

Los Gigantes juegan este miércoles contra los Leones del Escogido (7:15 p.m.), en la capital y las Estrellas viajan al Cibao para enfrentar a las Águilas Cibaeñas (7:30 p.m.).

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