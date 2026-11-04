Aderlin Rodríguez jonronea y Águilas frenan racha de tres derrotas al vencer 8-3 al Licey

Santo Domingo. Aderlin Rodríguez disparó un jonrón de tres carreras y Jasson Domínguez conectó dos dobles en su debut para encabezar la victoria 8-3 de las Águilas Cibaeñas sobre los Tigres del Licey, la noche del martes en el Estadio Cibao.

Con el triunfo, las Águilas (4-9) pusieron fin a una cadena de tres derrotas y detuvieron en dos la de los Tigres (9-5), que descendieron al segundo lugar del campeonato de béisbol otoño-invernal.

Los Leones del Escogido con su octavo triunfo corrido se quedan en solitario en la cima de la tabla de posiciones.

Los cibaeños tomaron ventaja en el primer episodio cuando Steward Berroa recibió boleto y anotó con un doble de Domínguez frente a Luis Gil.

En el tercero, los santiagueros ampliaron la diferencia a 4-0 con un jonrón de Rodríguez, su segundo de la temporada, ante Alexander Cornielle, después de boletos a Domínguez y el debutante Adael Amador.

El Licey descontó en el cuarto episodio mediante una transferencia a Mel Rojas Jr. con las bases llenas, pero las Águilas recuperaron esa carrera en el cierre, cuando Mason McCoy anotó por un lanzamiento descontrolado de Jordi Martínez.

Los amarillos agregaron dos vueltas en el quinto ante Martínez, Misael Tamárez y Andrew Pérez. Eddys Leonard produjo una con sencillo y Raynel Delgado impulsó la otra mediante elevado de sacrificio para colocar la pizarra 7-1.

En el sexto, Ronny Mauricio, quien también debutó en la temporada, conectó su primer cuadrangular, un batazo de dos carreras frente a Jonathan Hernández que acercó al Licey 7-3.

Las Águilas completaron su producción en el octavo cuando Domínguez anotó aprovechando un error en tiro del campocorto Jesús Madé.

Por las Águilas, Domínguez bateó de 4-2, con dos dobles, dos anotadas y una impulsada; Rodríguez terminó de 4-1, con tres remolcadas y dos anotadas; Delgado y Leonard conectaron dos imparables cada uno.

Por los Tigres, Gustavo Núñez ligó de 4-3, Kevin Alcántara de 3-2 y Mauricio de 4-1, con dos impulsadas y una anotada.

Ambos equipos conectaron diez imparables.

El Licey visita la noche del miércoles a La Romana para jugar contra los Toros del Este. Y las Águilas Cibaeñas se quedan en su hogar para recibir a las Estrellas Orientales. Ambos encuentros serán a las 7:30 p.m.

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