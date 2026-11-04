Varios dominicanos en NYC fueron reelectos en sus posiciones

NUEVA YORK.- Los dominicanos que obstentan posiciones electivas en esta ciudad fueron reelectos en las elecciones de este 3 de noviembre.

Con el 96.22% de los votos reportados, el honorable magistrado, Manuel J. Méndez, único candidato hispano en la boleta de Manhattan para juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York sacó 302,590 (13.72%).

Actualmente ejerce en la División de Apelaciones del Primer Departamento, cuya jurisdicción abarca Manhattan y El Bronx. Es dominicano. Su oponente por el Partido de las Familias Trabajadoras, Joshua E. Goldfein, obtuvo 79,249 (3.59%).

Por su parte, Darializa Ávila Chevalier, quien ganó las primarias al congresista Adriano Espaillat, aspira por primera vez a un escaño en el Congreso con el respaldo de los Socialistas Democráticos de América (DSA) y del Partido de las Familias Trabajadoras, con el 98.96% de los votos computados, obtuvo 141,014 (87.52%).

El DSA son una organización política, no un partido electoral, y han respaldado candidaturas que participan en elecciones dentro del Partido demócrata. Su contrincante por el Partido republicano, Jomo M. Williams, sacó 18,308 (11.36%).

Asimismo, con el 95.74% de los votos computados, los asambleístas demócratas Manny de los Santos, por el Distrito 72 que abarca los sectores de Washington Heights, Inwood y Marble Hill, en el Alto Manhattan, adquirió 24,090 (99,02%). Fue solo, no tuvo contrincante.

George Álvarez por el Distrito 78, que cubre los vecindarios de Fordham, Bedford Park, Belmont y Bronx Park, en El Bronx, obtuvo 14,850 (99.30%). Fue solo, tampoco tuvo contrincante.

Amanda Séptimo, por el Distrito 84, que comprende los sectores de Mott Haven, Hunts Point, Port Morris, Longwood, Melrose, partes de Highbridge y del área del Yankee Stadium en El Bronx, adquirió 16,879 (94.39%). Su oponente por el Partido Conservador, Tyreek Goodman, sacó 961 (5.37%).

Yudelka Tapia, quien se encuentra interna desde hace varios días, por el Distrito 86, que comprende los vecindarios de University Heights, Morris Heights, Mount Eden, Kingsbridge y Tremont sacó 13,027 (82.30%). Su contrincante por el Partido republicano, María Díaz, adquirió 2,120 (13.39%)

Karines Reyes, por el Distrito 87, que abarca los sectores de Castle Hill, West Farms, Westchester Square y Unionport, en El Bronx, adquirió 18,082 (91.27%). Su oponente por el Partido Conservador, Zenobia Merced-Bonilla, sacó 1,114 (5.62%).

La Asamblea Estatal de NY está integrada por 150 miembros: 103 demócratas y 47 republicanos. Los legisladores reciben un salario anual de 142,000 dólares, además de una dieta diaria de 203 dólares y un reembolso de 70 centavos por milla recorrida para trasladarse a Albany.

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