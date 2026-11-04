Ministros Yayo y Magín abordarán mañana la nueva realidad de RD ante crisis global

Santo Domingo, D.N. – Los ministros de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón y de Hacienda y Economía, Magín Díaz, abordarán mañana el impacto que esta teniendo la actual crisis global sobre los combustibles y su efecto en la República Dominicana.

En un foro denominado: “Nueva Realidad: República Dominicana frente al impacto global en los combustibles”, los titulares de las instituciones vinculadas a la regulación de los hidrocarburos y las finanzas públicas pondrán perspectiva el impacto de dicha crisis.

También detallarán como la misma ha sido sorteada en el año 2026, a fin de que la población conozca en detalle, y en un ejercicio de transparencia fiscal, cual ha sido el manejo presupuestario por parte del Gobierno en este aspecto.

La actividad se llevará a cabo este miércoles 4 de noviembre, a las 8:30 de la mañana en un hotel de Santo Domingo.

La misma contará con la realización de un panel moderado por el director del periódico Diario Libre, Aníbal de Castro, la participación de los indicados ministros, el economista y matemático Jaime Aristy Escuder y el presidente del Grupo Rica, Pedro Brache.

Durante el mes de octubre, el promedio del subsidio semanal se situó en RD106.54 para el Gasoil Regular y RD108.07 para el Gasoil Óptimo, alcanzando picos que superaron los RD$120 por galón en algunas semanas.

Estas medidas anticrisis, han costado ya RD$43,324 millones en lo que va del año 2026.

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