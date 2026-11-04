Hijo de Tonty Rutinel aventaja en contienda Colorado-USA por escaño en Congreso de EE. UU.

NUEVA YORK.- El joven de ascendencia dominicana Enmanuel ‘Manny’ Rutinel, candidato demócrata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 8 de Colorado, aventajaba a su contrincante republicano, Gabe Evans, en las elecciones de medio término celebradas este 3 de noviembre.

Al cierre de esta crónica, a las 11:20 de la noche, con el 74.86% de los votos computados, Rutinel acumulaba 119,734 sufragios (55.8%), frente a los 86,780 (40.5%) de su contrincante republicano, Gabe Evans.

Rutinel, nacido en EE. UU., es hijo del exsenador y exdiputado dominicano Santiago Rutinel Domínguez (Tonty Rutinel), pero en su trayectoria pública subraya especialmente el papel de su madre y la influencia de sus abuelos y su familia materna.

Parte de su discurso se centra en la historia de su madre, una inmigrante dominicana que emigró a Eua en busca de mejores oportunidades para sus hijos y que lo crió junto a su hermano como madre soltera.

En distintas presentaciones sobre su trayectoria, Rutinel también ha reconocido a sus abuelos y a su familia materna por inculcarle valores como la solidaridad, responsabilidad con la comunidad y la perseverancia.

Su oponente republicano ocupa actualmente el escaño, que obtuvo en 2024 al derrotar por estrecho margen a la demócrata Yadira Caraveo.

Una victoria de Rutinel tendría especial importancia para los demócratas, que buscan recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y consideran el Distrito 8 como una de sus oportunidades para arrebatar un escaño actualmente en manos republicanas.

Rutinel obtuvo dos licenciaturas en la Universidad de Florida, una en Microbiología y otra en Economía; luego hizo una maestría en Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins y se graduó en Derecho en la Universidad de Yale.

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