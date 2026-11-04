Dramático jonrón de Laureano eleva a nueve racha ganadora del Escogido

SANTO DOMINGO.- Ramón Laureano pegó un dramático cuadrangular en el cierre del noveno episodio y los Leones del Escogido dejaron en el terreno 6-4 a los Toros del Este en el estadio Quisqueya Juan Marichal, elevando a nueve la racha ganadora de los bicampeones nacionales.

Laureano, quien debutaba en la temporada con el Escogido y había fallado en sus primeros cuatro turnos, encontró a Vidal Bruján corriendo en tercera y a John Gil en primera, con Lucas Sims en la lomita.

En cuenta de 0-2, Laureano conectó un slider a 84 millas por hora y envió la bola sobre la pared del bosque izquierdo a 378 pies de distancia y con una velocidad de salida de 110 millas por hora, lo que provocó una estruendosa celebración en el home plate entre todos los jugadores del Escogido.

Con la victoria, el Escogido ahora tiene récord de 10-4 para mantenerse en el primer lugar. Los Toros descendieron a 5-9.

Fue clave la labor del relevo de los melenudos para ganar el encuentro, ya que Jeremy Rhoades no pudo sacar ni un out en su rol de abridor, permitiendo las cuatro anotaciones de los Toros, dos de ellas por un jonrón de Jesús Sánchez por el prado derecho.

Héctor Pérez entró a relevar en el mismo primer episodio y completó 2.0 innings con 1 hit y 2 ponches, Reid VanScoter le siguió con 1.1 innings con 1 ponche y Juan Mercedes trabajó 1.0 entrada con 1 ponche.

Luis Guerrero sacó dos outs, incluyendo 1 ponche, Patrick Halligan no permitió libertades en 1.0 capítulo con un ponche, Aneurys Zabala y Elvis Peguero también completaron 1.0 acto en blanco cada uno, mientras que Héctor Neris laboró el noveno episodio con dos ponches.

Neris (1-0) se apuntó la victoria y Sims cargó con la derrota al tolerar las tres anotaciones en una presentación en la que solo dominó a un bateador.

En el cierre del primero, los Leones fabricaron dos vueltas con un doble remolcador de Franchy Cordero al prado derecho, ante Bryce Conley y con Erik González y José Marmolejos en circulación. La tercera anotación llegó en el sexto, con hit remolcador de Marco Hernández frente a Junior Fernández.

Por los Leones, Laureano de 5-1 con cuadrangular y tres empujadas; Cordero de 3-1 con doble, anotada y dos remolcadas; González de 5-2 con 1 anotada y Marco Hernández de 3-1 con 1 producida. Por los Toros, Sánchez de 5-1 con jonrón y dos impulsadas y Gilberto Celestino de 4-2 con anotada y producida.

La tropa que dirige Ramón Santiago retornará a la acción este miércoles para enfrentar a los Gigantes del Cibao a las 7:15 de la noche, en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

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