Estrellas importarán lanzador panameño Jaime Barría

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas anunciaron al lanzador Jaime Barría como uno de sus jugadores importados para la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que comenzará el 16 de octubre.

Barría, de 27 años, cuenta en su haber con seis temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas, con los Ángelinos de Los Ángeles.

En la Liga Dominicana ha lanzado para los Tigres del Licey (2020-2021) y los Toros del Este (2024-2025 y 2025-2026).

La temporada pasada, el derecho panameño lanzó en tres partidos de la Serie Regular (0-0, 0.90) y en cinco juegos de la postemporada (0-1, 4.00). Trabajó como abridor en esos ocho juegos con los Toros.

Este año (2026) lanzó en 16 partidos en la Liga Mexicana (Unión Laguna), todos ellos como abridor. Tuvo récord de 3-6, 6.23.

“Barría es un veterano que vendrá a darle más profundidad a nuestro rotación de lanzadores abridores”, manifestó Ángel Ovalles, vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas.

Entre los lanzadores abridores con quienes contarán las Estrellas la venidera campaña está el norteamericano Trevor Bauer. También los dominicanos Enny Romero, Esmil Rogers y Oscar de la Cruz.

Las Estrellas entrenan desde el 14 de octubre, en el complejo de los Tigres de Detroit, en el municipio Ramón Santana, de San Pedro de Macorís.

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