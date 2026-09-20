Estrellas comienzan este lunes entrenamientos con escuadra completa

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas comenzarán este lunes (8Ñ00 a.m.) los entrenamientos con su escuadra completa, después de una semana de entrenamientos con un grupo de 32 peloteros, en el complejo de los Tigres de Detroit, en el municipio Ramón Santana, de San Pedro de Macorís.

Las prácticas para todos los jugadores en la nómina de las Estrellas también tendrán lugar, por una semana, en el mencionado complejo. Luego se trasladarán, el 28 de septiembre, al Estadio Tetelo Vargas.

En la primera semana de preparación participaron en los trabajos de la misma 32 jugadores. Para el inicio de las labores de toda la escuadra se esperan alrededor de 50, según manifestó el vicepresidente de operaciones de béisbol, Ángel Ovalles.

“Tener 32 jugadores en el “early camp” es impresionante”, comentó Ovalles. “Tener jugadores como Raimel Tapia desde el primer día es muy importante”.

Entre los jugadores que estuvieron en la primera semana de entrenamientos de las Estrellas también se contaron los lanzadores Oscar de la Cruz, Esmil Rogers, Neftalí Féliz, Jhan Maríñez, Raffi Viscaíno, Gregory Santos, Carlos Belén, Gerónimo Franzuá, Diego Castillo, Domingo Tapia Oddy Núnez, Junior Santos.

Asimismo, asistieron jugadores de ofensiva como Wilín Rosario, Deivi Grullón, Sandber Pimentel y José Devers.

Los entrenamientos de las Estrellas son de lunes a sábado. Comienzan a las 8:00 a.m. con diferentes rutinas, entre ellas de evaluación y acondicionamiento físico.

Las Estrellas se preparan para participar en el torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, el cual comenzará el 16 de octubre.

Visited 1 times, 1 visit(s) today