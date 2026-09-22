DGA determina más de RD$66 millones en diferencias de impuestos a comercios de capital asiático

Santo Domingo, RD. — La Dirección General de Aduanas (DGA) reforzó las fiscalizaciones post despacho y como resultado se determinó RD$66,451,346 en diferencias de impuestos entre los meses de enero a agosto; registrando 14 casos finalizados y 51 casos en proceso relacionados mediante operaciones comerciales dirigidas a empresas de capital asiático.

La fiscalización post despacho es un mecanismo que permite a la institución recaudadora continuar verificando las operaciones de importación aún después de que las mercancías hayan sido despachadas, con el propósito de comprobar la correcta declaración y determinación de los impuestos correspondientes.

Como parte de las acciones de control dirigidas a verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, la Dirección General de Aduanas (DGA) realiza actualmente intervenciones de fiscalización en establecimientos comerciales ubicados en Moca, provincia Espaillat, y en La Vega.

Con estas acciones, Aduanas procura proteger las recaudaciones del Estado, promover una competencia leal y respaldar a las empresas que desarrollan sus actividades dentro del marco legal. Asimismo, busca reducir prácticas que puedan generar ventajas indebidas o afectar la transparencia de la cadena comercial.

La institución reiteró que mantendrá las fiscalizaciones en puertos, aeropuertos y establecimientos comerciales, en el ejercicio de las facultades otorgadas por la legislación aduanera.

El programa continuará priorizando operaciones de riesgo y fortaleciendo los mecanismos de control, trazabilidad y cumplimiento en favor de un comercio más seguro y transparente.

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