Comisión Nacional de Lidias de Gallos intensifica operativos contra galleras clandestinas en Santiago

Santiago, República Dominicana.— El presidente de la Comisión Nacional de Lidias de Gallos, Gustavo Paniagua, encabezó un recorrido por diferentes sectores de Santiago, durante el cual fueron desmanteladas varias galleras que operaban de manera clandestina y al margen de las disposiciones establecidas por las autoridades.

Paniagua explicó que estos operativos forman parte de las acciones que desarrolla la Comisión Nacional de Lidias de Gallos con el propósito de garantizar que los establecimientos dedicados a esta actividad funcionen dentro del marco legal y cumplan con las obligaciones correspondientes.

Durante el recorrido, el presidente de la entidad agradeció el respaldo ofrecido por el general de la Policía Nacional Tejada Tejada, así como la colaboración de los agentes que participaron en las intervenciones.

“Valoramos el apoyo que hemos recibido de la Policía Nacional y del general Tejada Tejada para poder llevar a cabo estos operativos. La coordinación entre las instituciones es fundamental para hacer cumplir las disposiciones y mantener el orden en esta actividad”, expresó Paniagua.

Asimismo, hizo un llamado a los propietarios y arrendatarios de galleras para que se pongan al día con el pago de los impuestos y demás compromisos establecidos, a fin de evitar sanciones y posibles clausuras de sus establecimientos.

El funcionario exhortó a los responsables de estos negocios a regularizar su situación y a operar conforme a las normas vigentes, señalando que la Comisión continuará realizando labores de supervisión en diferentes puntos del país.

Invitan a curso de jueces de vallas y químicos

Por otra parte, Paniagua invitó a los interesados a participar este martes 29 de septiembre en la apertura del curso de formación y capacitación dirigido a jueces de vallas y químicos, considerados piezas fundamentales para el correcto desarrollo de las actividades gallísticas.

Destacó que la preparación de estos profesionales contribuye a fortalecer los mecanismos de supervisión, organización y cumplimiento de las normas durante las lidias de gallos.

“Los jueces de vallas y los químicos son una parte fundamental de la gallística. Su preparación y conocimiento son importantes para garantizar que los procesos se desarrollen con mayor organización, transparencia y apego a las reglas”, manifestó.

El presidente de la Comisión Nacional de Lidias de Gallos reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones de capacitación, supervisión y organización dentro del sector, al tiempo que llamó a los propietarios y responsables de establecimientos gallísticos a cumplir con las disposiciones correspondientes.

La Comisión informó que mantendrá los operativos de inspección en diferentes sectores y provincias, con el objetivo de identificar establecimientos que operen de manera irregular y promover la regularización de aquellos que deseen continuar desarrollando sus actividades dentro de las normas establecidas.

Comisión Nacional de Lidias de Gallos intensifica operativos contra galleras clandestinas en Santiago pic.twitter.com/L1uHJAxiOt — Sol Del Este RD (@SolDelEste46172) September 22, 2026

Visited 3 times, 3 visit(s) today