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Dominicanos en ExteriorNew York

Asegura Leonel sigue creciendo porque el pueblo confía en su liderazgo, visión estrategica y capacidad solucionar crisis

Ramón Mercedes1 de julio de 2026
5 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- El crecimiento vertiginoso que experimenta el partido Fuerza del Pueblo (FP) se debe a que el pueblo dominicano conoce el liderazgo, la visión estratégica y capacidad solucionadora de crisis del doctor Leonel Fernández, presidente de la entidad política.

La afirmación es de Geraldo Rosario, coordinador general del “Proyecto 300 con Leonel” y miembro de la Dirección Central (DC) de esa organización política.

El dirigente político manifestó que los adversarios del presidente Fernández llevan un buen tiempo intentando detenerlo políticamente, pues con la alta votación en las elecciones de 2024 (1,256,629 – 28,84 %) se convirtió y se mantiene como líder de la oposición en la República Dominicana, rodando actualmente el 40% de la intención del voto, asegura.

Asegura que los dominicanos lo valoran como el próximo presidente del país para 2028, lo que ha llevado al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a “prender sus alarmas”, iniciando un sinfín de diabluras, estratagemas y fake news, tratando de detener su avance ante el electorado.

Según el dirigente político, a pesar de todos esos inventos y malabares contra Fernández, él sigue creciendo y la FP consolidándose en el país y entre los dominicanos residentes en el exterior.

Rosario, quien tiene años de trabajo continuo en el sector externo, expresó que se está dando un fenómeno muy agradable para nosotros, precisando que antes visitaban a los connacionales y tocaban puertas 24/7, labor que seguen realizando; sin embargo, ahora un gran número de dominicanos los llama para participar en la poderosa “Fuerza Externa con Leonel”, que se está conformando en NY y el resto del exterior, precisó.

Al referirse a los desaciertos del gobierno del PRM, manifestó que la diáspora les pasará factura en 2028 por los incontables incumplimientos del actual Gobierno.

Entre ellos, la eliminación ilegal de los 10 dólares que cobran al dominicano que visita su país.

Hicieron todo lo contrario, pues acaban de subir 10 dólares (¡insólito!) más a los pasajes aéreos, en detrimento de los quisqueyanos del exterior. Ellos pagarán en las urnas por martillar el pueblo dominicano con tantos impuestos, e incapacidad de solucionar el alto costo de vida, el desempleo, inseguridad, el transporte, y endeudar el país más que todos los Gobiernos anteriores, subrayó Rosario.

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Ramón Mercedes1 de julio de 2026
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