Víctor Dumé de RD es reconocido por el Congreso-EUA y la Asamblea Estatal NY

NUEVA YORK.- El polifacético dominicano Victor Dumé recibió dos reconocimientos por su aquilatado desempeño en multiples funciones en la República Dominicana, reflejandose muchas de ellas entre los dominicanos residentes en el exterior.

Fue reconocido por los actuales oficiales electos dominicanos, el congresista Adriano Espaillat y la asambleísta Amanda Séptimo en El Bronx, y la presidenta de Dominican Taste Festival 2026, Elida Almonte, por su liderazgo comunitario y aportes a la RD.

Dichos reconocimientos resaltan la carrera de Dumé como gestor cultural, productor, empresario audiovisual, director de fotografía, así como fundador de Bávaro Media Group y Bávaro Estudio, empresas que han contribuido al fortalecimiento de la industria cinematográfica dominicana y a la promoción del país como destino de importantes producciones internacionales.

Asimismo, por su trabajo comunitario y humanitario, su liderazgo en la Fundación del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), por su rol como Presidente Honorífico de la Cumbre Latinoamericana, su respaldo al Dominican Taste Festival, promoviendo la gastronomía, el turismo, la cultura y el emprendimiento dominicano en esta Ciudad.

El reconocimiento del Congreso expresa: “A Víctor Dumé por su trayectoria ejemplar y su aporte incalculable al orgullo dominicano en el mundo.»

Por su parte, la Asambleísta Estatal subraya: “Por Dumé representa un ejemplo de liderazgo y compromiso con la comunidad.” «Su trayectoria demuestra cómo la cultura, comunicación y el servicio comunitario pueden impulsar el desarrollo de la RD y fortalecer el vínculo con nuestra diáspora.”

Al recibir ambas distinciones, “Dumé agradeció el respaldo de las autoridades y afirmó que los mismos representan un mayor compromiso con su país, y los recibe con profunda gratitud y humildad”. “Los comparto con mi familia, colaboradores y todas las personas que han formado parte de este camino.”

Añadió: “Me motivan a seguir trabajando por la cultura, el cine, el turismo, el emprendimiento y el desarrollo comunitario de la RD», aseveró.

La entrega de estas proclamas reafirman el reconocimiento de las instituciones legislativas de los Estados Unidos a dominicanos que, mediante su talento, liderazgo y vocación de servicio, fortalecen la imagen del país caribeño, estrechan los vínculos entre el país y su diáspora, puntualizó diciendo Dumé.

Hizo entrega de los mismos, la presidenta de Dominican Taste Festival, Elida Almonte, en presencia del cónsul dominicano en NY, Jesús Vasquez; el doctor Milton Ray Guevara; la gobernadora y alcalde de Samaná, Teodora Mullix Geraldino y Nelson Núñez; el diputado Cirilo Moronta, y el empresario Maikol Peralta.

El acto se llevó a cabo en los exclusivos salones (VIP) del restaurant Agenda, ubicado en el 28-18 de la calle 31, en Astoria-Queens, desde las 7:00 a 11:00 p.m.

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