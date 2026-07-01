Washington Heights Jaybie’s Sports Academy celebra su 22.ª edición en el Alto Manhattan

NUEVA YORK.- En un ambiente de integración familiar y compromiso comunitario, Washington Heights Jaybie’s Sports Academy celebró en el Alto Manhattan su 22.ª edición del Torneo Little League 2026, Copa Fundación Hermanos Rojas, que preside el empresario y líder comunitario Roberto Rojas.

El presidente de la Academia, José Valdez, destacó que, durante esos 22 años, la organización ha trabajado de manera ininterrumpida, utilizando el deporte como una herramienta para educar, prevenir la delincuencia, fortalecer los valores familiares y abrir oportunidades a cientos de niños y adolescentes de la comunidad.

Actualmente, la academia atiende a casi 100 niños y jóvenes, quienes reciben entrenamiento deportivo, acompañado de formación en disciplina, respeto, trabajo en equipo y liderazgo. Sin embargo, Valdez explicó que las limitaciones económicas obligan a la institución a rechazar nuevas solicitudes de ingreso.

«Nos duele decirles a algunos padres que no podemos aceptar más niños por falta de recursos. Sabemos que muchos necesitan este espacio para mantenerse alejados de los peligros de la calle. Nuestro sueño es abrir las puertas a todos, pero necesitamos más apoyo de la comunidad y de las instituciones para hacerlo posible», expresó.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para mejorar las instalaciones deportivas: «Necesitamos un play digno para nuestros niños. Invertir en el deporte significa invertir en educación, salud, seguridad y en el futuro de nuestra comunidad. Cada niño que entra a un terreno de juego es un niño menos expuesto a los riesgos de la calle», manifestó Valdez.

También agradeció el trabajo silencioso de entrenadores y padres voluntarios, quienes dedican varias horas a la semana sin recibir compensación económica, así como el respaldo permanente de padres y madres que creen en la misión de la academia.

La Fundación Hermanos Rojas fue reconocida por su respaldo permanente al deporte comunitario, así como el Tte. General Juan Gutiérrez, comandante de la Academia Mundial de Bomberos Inc., por sus importantes aportes a la comunidad.

Mientras tanto, Roberto Rojas, presidente de la Fundación, reafirmó el compromiso de la institución con el deporte: «Seguiremos apoyando este proyecto, porque creemos que el deporte cambia vidas. Cada niño que participa aquí representa esperanza para nuestra comunidad y una oportunidad para construir un mejor futuro», afirmó.

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