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Emotivo homenaje a las madres en el Centro Educativo Cristiano de Engombe

PRIMICIAS DIGITAL2 de junio de 2026
4 1 minuto de lectura

Santo Domingo Oeste.-. En un ambiente cargado de alegría, gratitud y emotividad, el Centro Educativo Cristiano, ubicado en la comunidad de Engombe, Herrera, celebró por todo lo alto el Día de las Madres con una actividad especial dedicada a reconocer el invaluable papel que desempeñan las madres en la formación y desarrollo de sus hijos.

Durante la celebración, los estudiantes fueron los grandes protagonistas al presentar diversas actividades artísticas y musicales preparadas especialmente para homenajear a sus madres. Canciones, poemas y presentaciones llenaron de emoción a los asistentes, quienes disfrutaron de cada actuación realizada con dedicación y cariño por los niños.

La directora del centro, Erika Almonte, dirigió unas palabras a los presentes, destacando la importancia de las madres en la vida de los niños y su papel fundamental en la educación, los valores y el crecimiento integral de cada estudiante. Asimismo, exhortó a las familias a continuar fortaleciendo los lazos de amor, respeto y apoyo que contribuyen al desarrollo de una sociedad más humana y solidaria.

Como parte del acto, la directora también realizó la entrega de presentes y reconocimientos a las madres que forman parte del cuerpo docente del centro educativo, en agradecimiento por su dedicación tanto en el hogar como en las aulas, donde contribuyen diariamente a la formación de las nuevas generaciones.

La actividad concluyó entre aplausos, abrazos y muestras de afecto, dejando gratos recuerdos en las familias presentes y reafirmando el compromiso del Centro Educativo Cristiano de promover valores que fortalezcan la unión familiar y el reconocimiento a quienes desempeñan la noble misión de ser madres.

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