El rumor como síntoma análisis: Cuando el escándalo suplanta la verdad

Por: Luis Ma. Ruiz Pou

Desde la juramentación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el 1.º de octubre de 2024, he seguido de cerca las actuaciones de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal. Su gestión ha estado marcada por una ofensiva sostenida contra el crimen organizado, en particular el narcotráfico.

Muchos de sus logros —como la captura de operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el desmantelamiento de laboratorios clandestinos o la incautación de hidrocarburos— han sido reseñados por medios serios y plataformas institucionales. Sin embargo, en medio de ese seguimiento, me topé con un titular reseñado por YouTube que me detuvo en seco: “HARFUCH descubre alianza secreta entre un expresidente y el CJNG — y el país queda en shock.”

Un título muy llamativo sin fuente, sin contexto, sin prueba; con algo más poderoso que la evidencia: la sed de escándalo. Hasta ahora, no existe indicio verificable que respalde esa afirmación. En contraste, la comparecencia de Harfuch ante el Senado —ampliamente cubierta por medios nacionales— se centró en su estrategia de seguridad, sin mención alguna a expresidentes ni a conspiraciones encubiertas. ¿Titular sensacionalista buscando Like? Todo apunta a que sí.

La era de la verosimilitud

Vivimos en la época de las Fake News, donde la verosimilitud ha desplazado a la verdad. Es para que algo suene posible —o deseable para nuestros prejuicios— para que se viralice. El rumor ya no necesita pruebas; necesita clics. Y el titular ya no informa: insinúa, provoca, captura. Y es que, por la facilidad de publicación digital que entregan las redes sociales y otras plataformas, los medios de comunicación tradicionales y, en particular, los periodistas, hemos perdido la capacidad de filtrar y verificar todas las informaciones que llegan al ecosistema mediático,

La arquitectura del engaño

Este tipo de titulares opera como una mutación genética: altera el código de la información para producir una versión más agresiva, más contagiosa. No importa si es falso; importa que se propague. Como en epidemiología, el éxito del virus no depende de su veracidad, sino de su transmisibilidad.

El caso Harfuch es ilustrativo. En su comparecencia ante el Senado, defendió su estrategia y reportó avances concretos contra el CJNG. No mencionó expresidentes ni alianzas secretas. Pero el vacío informativo —y la desconfianza institucional— permiten que cualquier narrativa alternativa florezca.

Rumor, democracia y responsabilidad

El rumor no es inocente. Desgasta la credibilidad de las instituciones, banaliza la denuncia legítima y convierte la política en espectáculo. Cuando todo parece escándalo, nada lo es. Y cuando la indignación se vuelve rutina, la acción se vuelve imposible.

Sobre la base de la tecnología y los datos masivos, se busca de forma premeditada alterar la percepción de grandes grupos de personas o sociedades e influir en su comportamiento. Funciona mediante un engaño, difundido bajo el “disfraz” de una noticia real,

Los medios tienen responsabilidad, pero también los ciudadanos. Compartir sin verificar es participar en la degradación del debate público. Y los algoritmos, que premian lo viral sobre lo veraz, son cómplices silenciosos de esta epidemia de desinformación.

Propuesta para la resistencia

La resistencia no está en el silencio, sino en la vigilancia ética. Leer con escepticismo, verificar antes de compartir, exigir fuentes y cultivar una cultura de la duda razonable. Porque la democracia no se defiende solo con votos, sino con criterio.

Y los periodistas, los escritores, los editores —nosotros— tenemos una tarea urgente: recuperar el lenguaje como herramienta de esclarecimiento, no de manipulación. Que el titular vuelva a ser promesa de verdad, no carnada de escándalo.

Visited 4 times, 4 visit(s) today