El INABIE brinda atención integral de salud a más de 800 estudiantes de San José de Ocoa

San José de Ocoa. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) desarrolla una Jornada Integral de Salud en esta provincia, donde más de 800 estudiantes reciben servicios de salud visual, auditiva, bucal y epidemiología e investigación, como parte de las acciones que ejecuta la institución para contribuir a su bienestar y desarrollo integral.

La jornada se desarrolla del 5 al 9 de octubre en el Centro Educativo Católico Padre Arturo, perteneciente al Distrito Educativo 03-03 San José de Ocoa, y beneficia a estudiantes de ocho centros educativos de la zona: Fernando Mariñez, Santa Báez, Luisa Ozema Pellerano, El Pinar, La Ciénaga, Juan Aníbal Santana Pérez, Los Ranchitos y Profesor Richard Federico Pujols Encarnación.

Durante un recorrido por la jornada, el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, destacó la importancia de acercar los servicios de salud a los centros educativos para cuidar y garantizar el bienestar de los más de 1.9 millones de estudiantes del sector público.

“Esta jornada es parte del compromiso del Gobierno dominicano de llevar respuestas concretas a las comunidades y de poner al estudiante en el centro de las políticas públicas. Durante estos cinco días estaremos evaluando y atendiendo a estudiantes de ocho centros educativos, y dando seguimiento a los casos que requieran atención especializada”, expresó.

Salud y bienestar para todos

En esta jornada, los escolares reciben evaluaciones y atenciones de salud visual, auditiva, bucal y de epidemiología e investigación, con el propósito de detectar oportunamente condiciones que pueden afectar su salud y su desempeño en las aulas.

El área de salud visual realiza tamizajes y evaluaciones para determinar las condiciones de los estudiantes y entrega, en alrededor de un mes, lentes correctivos a quienes los necesiten.

Asimismo, el equipo de salud auditiva del INABIE realiza las evaluaciones necesarias y coloca de inmediato auxiliares auditivos a los estudiantes que los requieran.

Los servicios de salud bucal incluyen profilaxis, destartraje, aplicación de flúor, sellantes de fosas y fisuras, obturaciones de resina y exodoncias temporales, procedimientos que se realizan de acuerdo con las necesidades de cada estudiante.

Asimismo, el componente epidemiológico permite identificar y atender afecciones desatendidas como escabiasis y pediculosis, entre otras condiciones detectadas durante las evaluaciones médicas.

Como parte de la jornada, el INABIE entrega medicamentos de acuerdo con las indicaciones particulares de los estudiantes. De igual manera, los escolares reciben kits de higiene oral.

El INABIE también desarrolla un proceso de seguimiento para aquellos estudiantes en quienes se detecta alguna condición que requiere atención especializada. En esos casos, luego de realizar las pruebas pertinentes, se orienta a las familias sobre el proceso para solicitar una cita mediante la plataforma SISBIE, a fin de continuar su evaluación con especialistas en oftalmología u otorrinolaringología.

Una atención que llega hasta las familias

Para Daniela Jiménez, madre de un estudiante de siete años que cursa el segundo grado de primaria en el Centro Educativo Padre Arturo, la llegada de la jornada representa una oportunidad para que su hijo pueda recibir atenciones que podrían resultar difíciles de costear para la familia.

“Para mí es muy importante que la jornada del INABIE venga aquí a San José de Ocoa y esté en el Centro Padre Arturo, donde estudian mis niños, porque les ayuda mucho. Así no tengo que sacarlo de la escuela y no pierde su día de clase”, expresó Jiménez.

Con estas jornadas, el INABIE acerca las acciones de prevención, detección temprana y atención de condiciones de salud a las comunidades educativas, incluyendo el seguimiento de los casos que requieren atención especializada.

En la actividad estuvieron presentes el alcalde de San José de Ocoa, Fernando Castillo; la directora del Distrito Educativo 03-03, Sandra Encarnación; el párroco Anderson Perdomo; el técnico distrital del MINERD, Henry Mejía; y la directora del Centro Educativo Católico Padre Arturo, María Pérez, plantel que imparte los niveles Inicial y Primario en el municipio cabecera de San José de Ocoa.

Acompañaron al director ejecutivo del INABIE Luis Lizardo, director de Salud y Nutrición; Jennifer Polanco, directora de Planificación y Desarrollo; Alexandra Coronado, directora Jurídica; Ana Zabala, encargada de Gestión de Salud; Lisbeth Matos, encargada de Calidad en la Gestión, entre otros colaboradores.

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