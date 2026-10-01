Julito Fulcar se posiciona con sólida valoración nacional entre los principales titulares de los Poderes del Estado y Órganos Autónomos

Santo Domingo, RD. -El Vicepresidente del Senado y legislador por la provincia Peravia destaca en los primeros lugares de aceptación institucional, según el más reciente estudio de la encuesta RD Elige de RCC Media.

El senador por la provincia Peravia y Vicepresidente del Senado de la República, Julito Fulcar, se ha consolidado como una de las figuras públicas mejor valoradas del país dentro del rango de titulares de los Poderes del Estado y Órganos Autónomos.

De acuerdo con los datos presentados en la más reciente entrega del estudio RD Elige, realizado por la firma Investigaciones Digitales para el grupo de comunicación RCC Media, Julito Fulcar alcanzó una destacada calificación nacional de 37.2 puntos en la medición de valoración de funcionarios y representación institucional.

Este resultado sitúa a Fulcar en una posición relevante dentro del cuadro del liderazgo legislativo y gubernamental del país, respaldado por su destacada labor legislativa en beneficio de la provincia Peravia y del país.

El posicionamiento alcanzado por el Vicepresidente del Senado refleja el reconocimiento de la ciudadanía a una gestión fundamentada en el trabajo institucional, la cercanía comunitaria y la promoción de reformas de impacto nacional.

En cuanto a las puntuaciones de otros titulares incluidos en la medición, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, obtuvo 57.6 puntos; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, alcanzó 51.0 puntos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, registró 49.8 puntos, mientras que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez, obtuvo 30.7 puntos. Con 37.2 puntos, Julito Fulcar se ubica en la cuarta posición del listado nacional presentado por RD Elige.